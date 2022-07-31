Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor

31.07.2022 14:41
Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor

Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkisini gösteren sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkisini gösteren sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan "eyyam-ı bahur" sıcakları, tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep ve Şanlıurfa'da da hissediliyor.

Hava sıcaklığı yer yer 40 derece olarak ölçüldüğü Gaziantep'te, yüzde 12 civarındaki nemin de etkisiyle hava sıcaklığı daha fazla hissediliyor.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise gölgelik alan, park ve bahçelerde zaman geçirerek sıcaklığın etkisini bir nebze olsun azaltmaya çalıştı.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçüldü.

Kentte vatandaşlar parklarda ve yeşil alanlarda sıcaktan korunmaya çalışıyor.

Sokaklarda insan ve araç hareketliliğinin az olduğu şehirde insanlar zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayı tercih etmiyor.

Uzmanlar sıcak çarpması uyarısı yaparak, güneş altında fazla durulmaması ve mümkün olduğunca serin saatlerde dışarı çıkılması önerisinde bulundu.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Şanlıurfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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