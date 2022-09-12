Gaziosmanpaşa'da 'Açık Hava Sinema Günleri'

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin her cumartesi günü farklı bir noktada düzenlediği Açık Hava Sinema Günleri kapsamında bu hafta Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Parkı'nda Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Çöpçüler Kralı gösterildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte patlamış mısır ve gazoz ikram edildi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da parkta filmi izlemeye gelenlerle buluştu.

Etkinliğe ailesiyle katılan Mesut Turan, "Çocuklar için eğlenceli oluyor, çok güzel. Eşim ve çocuğumla geldim, her şey için teşekkür ederiz" dedi.

Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'ya teşekkür eden mahalle sakinlerinden Sabri Özmaden ise "Çok iyi bir etkinlik, çoluk çocuk herkes eğleniyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.