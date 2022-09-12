Gaziosmanpaşa'da 'Açık Hava Sinema Günleri' - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziosmanpaşa'da 'Açık Hava Sinema Günleri'

12.09.2022 17:20
Gaziosmanpaşa'da 'Açık Hava Sinema Günleri'

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin her cumartesi günü farklı bir noktada düzenlediği Açık Hava Sinema Günleri kapsamında bu hafta Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Parkı'nda Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Çöpçüler Kralı gösterildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin her cumartesi günü farklı bir noktada düzenlediği Açık Hava Sinema Günleri kapsamında bu hafta Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Parkı'nda Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Çöpçüler Kralı gösterildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte patlamış mısır ve gazoz ikram edildi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da parkta filmi izlemeye gelenlerle buluştu.

Etkinliğe ailesiyle katılan Mesut Turan, "Çocuklar için eğlenceli oluyor, çok güzel. Eşim ve çocuğumla geldim, her şey için teşekkür ederiz" dedi.

Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'ya teşekkür eden mahalle sakinlerinden Sabri Özmaden ise "Çok iyi bir etkinlik, çoluk çocuk herkes eğleniyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Alibeyköy Barajı'nda beraber yüzdüğü arkadaşını kurtaran çocuk boğularak öldü Alibeyköy Barajı'nda beraber yüzdüğü arkadaşını kurtaran çocuk boğularak öldü GAZİOSMANPAŞA'DA İŞ HANINA SANAL KUMAR BASKINI GAZİOSMANPAŞA'DA İŞ HANINA SANAL KUMAR BASKINI
Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Sinema, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gaziosmanpaşa'da 'Açık Hava Sinema Günleri' - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
16:56 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan erken seçim iddiası! Bu kez tarih verdi
15:48 Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:26:43. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da 'Açık Hava Sinema Günleri' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement