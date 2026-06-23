Gazze'de Çocuklar Debke ile Acıyı Unutuyor

İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bir grup kız çocuğu, saldırıların etkilerini geleneksel halk oyunlarından "debke"yle atmaya çalışıyor.

Bölgenin orta kesimindeki barınma kamplarından birinde kurulan büyük bir çadırda, Filistin'e özgü geleneksel işlemeli kıyafetler giyen çocuklar, soykırımın ve yerinden edilmenin psikolojik etkilerini hafifletmeyi amaçlayan bireysel bir girişim kapsamında aldıkları eğitimin ardından geleneksel "debke" oyununu sergiliyor.

Söz konusu faaliyetle İsrail saldırılarıyla ölümlerin yanı sıra yerinden edilmeler ve acıların bıraktığı psikolojik yıkımın hafifletilmesinin amaçlandığı belirtiliyor.

Eğlence ve psikolojik destek aktivitesi

Debke eğitmeni Muhenned Ebu Ayyaş, AA muhabirine, uzun bir savaş ve acı dönemi yaşayan gençler için eğlenceli ve psikolojik bir aktivite sağlamak amacıyla kampta böyle bir faaliyeti başlattıklarını söyledi.

"Evlerimizden çıkıp çadırlara geldik. Kamp içinde basit bir girişim başlatmayı düşündüm ve ilk olarak bir grup kız çocuğuna geleneksel debke dansını öğreterek işe başladım." diyen Ayyaş, ilk andan itibaren, kızlarını etkinliklere katılmaya teşvik eden ailelerden büyük ilgi gördüklerini ifade etti.

"Debke"nin, Filistin mirasının en belirgin figürlerinden ve ulusal kimliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu nedenle bunu seçtiklerini dile getiren Ebu Ayyaş, "Kızlar Filistin mirasına çok bağlandılar. Debke onlar için sadece bir dans değil, aidiyetlerini ve kimliklerini ifade etmenin bir aracı. Bugün ulusal ve kültürel gösteriler sunabilecek tam donanımlı bir ekibimiz var. Dünyaya, Filistin halkının yaşadığı her şeye rağmen hayatı sevdiği, kültürüne ve mirasına sahip çıktığı mesajını vermek için yıkıntıların arasından, çadırlardan, acının tam kalbinden çıktık." diye konuştu.

Eğittiği gençlerin bir folklor ekibi olarak profesyonel bir gösteriye hazır olduğunu vurgulayan Ebu Ayyaş, herhangi bir coğrafyadan gelecek davete de katılmayı arzu ettikleri mesajını verdi.

Baskıları aşmak

Halk oyunları kursuna katılan 13 yaşındaki Sabrin el-Hur, "debke"ye katılmanın, savaş ve yerinden edilmeyle ilişkili birçok psikolojik baskının üstesinden gelmesine yardımcı olduğunu belirterek, "Debke grubuna katılmadan önce sohbetlerimizin çoğu su, aşevi ve günlük hayatın zorlukları etrafında dönüyordu. Ancak eğitime başladığımızda büyük bir sevinç hissettik ve içimizdeki negatif enerjiyi atabildik. Savaşın acılarını ve yaşadığımız zor yılları bir süreliğine de olsa unuttuk. Artık kendimizi ifade edebileceğimiz bir alanımız var." şeklinde konuştu.

12 yaşındaki Ruba Muhammed el-Hasanat ise "Debke sayesinde savaş, korku ve acıyla ilgili içimdeki tüm duyguları dışa vuruyorum. Biz Gazze'nin çocuklarıyız, dünyanın diğer çocukları gibi yaşamak istiyoruz. Sevinmek, oynamak ve güvende olduğumuzu hissetmek istiyoruz. Debke, bizim kendimizi ifade etmemizi ve sesimizi dışarıya duyurmamızı sağlıyor." dedi.

Filistinli gönüllüler ile yerel ve uluslararası kuruluşlar, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki barınma kamplarında sık sık çocuklar için eğlence etkinlikleri düzenliyor. Genel olarak çocukların psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan bu etkinlikler arasında eğlenceli oyunlar, aktiviteler, şarkı söyleme ve geleneksel debke dansı eğitimleri yer alıyor.

Kasım 2025'te Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'deki her çocuğun acil olarak bir tür psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

İki yıl boyunca aralıksız devam eden şiddet ve yerinden edilmenin Gazze Şeridi'ndeki aileler üzerinde yıkıcı etkiler bıraktığının vurgulandığı UNICEF açıklamasında, "Bir milyon çocuk sadece hayatta kalmaya çalışırken her gün dehşeti yaşadı. Gazze'deki tüm çocuklar, güvenlik duygularını, istikrarlarını ve çocukluklarını sarsan şiddete maruz kaldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, saldırılar öncesinde dahi Gazze Şeridi'ndeki çocukların yarısının zorlu koşullar ve sık sık yaşanan gerilimler nedeniyle bir tür psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu kaydedildi.