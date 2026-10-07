Gazzeli Nour Alhila, Kocaeli'de annesinin Kudüs'ü hiç göremediğini anlattı - Son Dakika
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Gazzeli Nour Alhila, Kocaeli'de annesinin Kudüs'ü hiç göremediğini anlattı

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Gazzeli Nour Alhila, Kocaeli\'de annesinin Kudüs\'ü hiç göremediğini anlattı
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16. Kocaeli Kitap Fuarı'nda AA'nın 'Kanıt' belgeseli izleyiciyle buluştu. Gazze Özel Etkinliği'ndeki gösterimin ardından Gazzeli akademisyen Nour Alhila, annesinin Kudüs'ü hiç göremediğini ve Gazze'nin büyük bir hapishane gibi olduğunu aktardı.

Anadolu Ajansının (AA) Gazze'de yaşananları sahadan elde edilen görüntüler ve tanıklıklar üzerinden ortaya koyarak kayıt altına aldığı "Kanıt" belgeseli, 16. Kocaeli Kitap Fuarı'nda izleyiciyle buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen fuar kapsamında gerçekleştirilen "Gazze Özel Etkinliği"nde AA'nın hazırladığı belgeselin gösterimi yapıldı.

Gösterimin ardından Peren Birsaygılı Mut'un moderatörlüğünde Gazzeli yazar Samir Atiyye ve akademisyen Nour Alhila'nın katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi.

Alhila, konuşmasında Gazze'deki çocukluk yıllarını, bölgenin 7 Ekim 2023 öncesindeki yaşamını, tanıklık ettiği çatışmaları ve Gazze halkının yaşadığı zorlukları anlattı.

Gazze'nin yalnızca bugün görülen yıkımdan ibaret olmadığını vurgulayan Alhila, çocukluğundaki Gazze'nin güzelliklerinin de bilinmesini istedi.

Alhila, Han Yunuslu olduğunu dile getirerek, Gazze Şeridi'ndeki kentlerin birbirine yakın olmasına rağmen insanların seyahat özgürlüğünün yıllardır ciddi şekilde kısıtlandığını anlattı.

"Annem Kudüslü ama hayatında Kudüs'ü hiç göremedi"

Annesinin Kudüslü olmasına rağmen hayatında Kudüs'ü hiç göremediğini aktaran Alhila, Türkiye'de katıldığı bir programda yaşadığı olayın hafızasında önemli yer tuttuğunu kaydetti.

Alhila, şöyle konuştu:

"İstanbul'u gördüm, Kocaeli'yi gördüm, başka şehirleri gördüm. Türkiye'de başka yerlere gittim ama diğer Filistin şehirlerini görmedik, göremedik. Bize yasak. Annem Kudüslü ama hayatında Kudüs'ü hiç göremedi. Biz de göremedik çünkü Gazzelilere yasak. Türkiye'ye ilk geldiğimde Kudüs rehberliği mezuniyeti vardı. Ben de gittim. Konuşmacı sordu, 'Aranızda Kudüs'e giden var mı?' diye. Herkes elini kaldırdı. Tek ben elimi kaldıramadım. Çok etkilendim, çok ağladım o gün. Çünkü Gazze ile Kudüs arasında çok büyük mesafe yok ama gidemiyoruz. Bize yasak. Neden? Gazzeli olduğumuz için, Gazze büyük bir hapishane gibi. Yani şu anda gördüğünüz sorunlar, elektrik su meselesi biz dünyaya geldiğimizden beri yaşıyoruz bunları."

Yaklaşık 80 sene işgal altında yaşadıklarına değinen Alhila, "Bizim çocukluk hayatımız olmadı. Biz çocuk olarak yetişmedik, büyümedik. Biz hep büyük olduk. Yani mutsuz muyuz? Hayır. Çünkü biz anlamlı bir hayat yaşadık. Çocukluğumuz olmadı ama çok anlamlı bir hayat yaşadık. Dava sahibi olarak yaşadık. ve oradaki çocukların en çok önem verdikleri şey eğitim. Gençler var, ümmetin geleceği gençlik demek. Bu dava için kim çalışıyorsa genç kalır." diye konuştu.

Okulların ve üniversitelerin hedef alınmasının da bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini belirten Alhila, akademisyenlerin, doktorların ve eğitimcilerin hayatını kaybettiğini, bütün zorluklara rağmen çocukların eğitimlerini sürdürmeye çalıştığını anlattı.

Gazzeli yazar Samir Atiyye de Filistin halkına yönelik saldırıların önemli boyutlarından birinin kültürel alanda yaşandığını belirterek, Filistinli yazar ve şairlerin uzun yıllardır halklarının yaşadıklarını dünyaya duyurmak için mücadele verdiğini aktardı.

Kaynak: AA
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