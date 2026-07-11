Gece Müzeciliği ile Efes Rekor Kırdı - Son Dakika
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Gece Müzeciliği ile Efes Rekor Kırdı

Gece Müzeciliği ile Efes Rekor Kırdı
11.07.2026 10:51
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Efes Antik Kenti'ndeki Gece Müzeciliği uygulamasının yılda 300 bin ziyaretçi çektiğini ve 2025'te 2,55 milyon ziyaretçiyle Türkiye'nin en çok ziyaret edilen yeri olduğunu açıkladı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Efes Antik Kenti'nde hayata geçirilen Gece Müzeciliği uygulamasının İzmir turizmine önemli katkılar sağladığını belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından 2024 yılında hayata geçirilen Efes Antik Kenti'deki Gece Müzeciliği uygulaması, her yıl ortalama 300 bin ziyaretçiyi ağırlayarak yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Efes Antik Kenti, her yıl ortalama 2 milyon ziyaretçiyi ağırlarken, 2025 yılında dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerin yoğun ilgisiyle tarihi bir rekora imza attı. Turizm Bakanlığı verilerine göre Efes, 2025 yılında 2 milyon 550 bin 458 ziyaretçiyle Türkiye'nin en çok ziyaret edilen yeri oldu" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Gece Müzeciliği uygulamasının Efes Antik Kenti'ne ilgiyi artırdığını belirterek, tarihi mirasın korunması ve turizme kazandırılması yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Başkan Saygılı yaptığı açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından 2024 yılında hayata geçirilen Efes Antik Kenti'deki Gece Müzeciliği uygulaması, her yıl ortalama 300 bin ziyaretçiyi ağırlayarak yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Özel aydınlatma sistemi sayesinde Efes, yaz aylarında akşam saatlerinde de gezilebilir hale gelirken, ziyaretçi sayısının artmasına, İzmir turizminin güçlenmesine ve bölge ekonomisine önemli katkılar sunuyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Helenistik ve Roma dönemlerinin görkemli şehri Efes Antik Kenti, her yıl ortalama 2 milyon ziyaretçiyi ağırlarken, 2025 yılında dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerin yoğun ilgisiyle tarihi bir rekora imza attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Efes, 2025 yılında 2 milyon 550 bin 458 ziyaretçiyle Türkiye'nin en çok ziyaret edilen yeri oldu. Bu başarı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti hükümetlerimizin kültürel mirasımıza sahip çıkan, koruyan ve geleceğe taşıyan vizyonunun önemli bir sonucudur. Medeniyetimizin en kıymetli miraslarından biri olan Efes'i korumaya, geliştirmeye ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle buluşturmaya kararlılıkla devam ediyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Gece Müzeciliği ile Efes Rekor Kırdı - Son Dakika

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