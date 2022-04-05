Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı'na bu yıl ziyaretçi akını bekleniyor - Son Dakika
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Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı'na bu yıl ziyaretçi akını bekleniyor

05.04.2022 12:28

Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı'na bu yıl ziyaretçi akını bekleniyor İngiliz Kraliyet Ailesine ait HMS Majestic Zırhlısı ve birçok batığın yer aldığı Çanakkale Boğazı, dalış tutkunlarının yeni gözdesi olacak Çanakkale Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 107 yıl önce batırılan İngiliz Kraliyet...

Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı'na bu yıl ziyaretçi akını bekleniyor

İngiliz Kraliyet Ailesine ait HMS Majestic Zırhlısı ve birçok batığın yer aldığı Çanakkale Boğazı, dalış tutkunlarının yeni gözdesi olacak

ÇANAKKALE - Çanakkale Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 107 yıl önce batırılan İngiliz Kraliyet Zırhlısı 'HMS Majestic ve diğer 14 batık, 'Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı' ile birlikte dalış tutkunlarının yeni gözdesi olmayı bekliyor. Pandemi sürecinin de azalmasıyla birlikte bu yıl Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası'nda ziyaretçi akını yaşanacak.

Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale'nin destansı batıkları, 1. Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyor. 107 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Zırhlısı 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık geminin gizemleri geçtiğimiz yıl Ekim ayında Seddülbahir Kalesi'nde gerçekleştirilen törenle dalış meraklılarına açılmıştı.

Ege ve Marmara denizlerinin buluşma noktası olan ve sahip olduğu su altı hazineleri ile tüm dünyanın ilgisini çeken Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nın tamamlanan tüm hazırlıklarıyla birlikte ziyaretçilerini bekliyor.

"Çanakkale, dünyada dalış dendiği zaman akla gelecek ilk 5 destinasyondan birisi olaca"

Dalış turizmi ve su altı parkı konusunda dünyada büyük bir yankı uyandırdıklarını belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "HMS Majestic Zırhlısı ve Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı daha doğru bir ifadeyle Çanakkale Dalış Merkezi geçtiğimiz yıl ziyarete açılarak, faaliyete başladı. Tabii, pandemi koşulları nedeniyle çok fazla geliş ve ziyaretçi olmamıştı fakat Türkiye ve dünyadaki pandemi sürecinin sona erdiğini düşündüğümüz yakın bir zaman içerisinde Çanakkale, dünyada dalış dendiği zaman akla gelecek ilk 5 destinasyondan birisi olacak. Çünkü, Çanakkale sularının altında adeta tarihe bir yolculuk yapılıyor. Dalış camiası Çanakkale'yi çok merak ediyor. Biz de hem dalış merkezi hem de su altı parkı çalışmamızı tamamladık ve gelen ziyaretçilerimize de daha iyi şartlarda zaman geçirmeleri için Tarihi Alan Başkanlığı olarak çalışıyoruz. Dalış turizmi ve su altı çok iddialı ve vizyonel bir proje ve dünyada çok yankı uyandırdı. Dünyanın en önemli basın kuruluşları burayı haber yaptı. Burası dünyada birçok noktada bilinen ve tanınan bir yer haline geldi" dedi.

"Suyun altındaki bu hazineler dalış meraklılarını bekliyor"

Başkan Kaşdemir açıklamasının devamında, "Bu dalış noktalarında ve su altı parkında en ok merak edilen Majestic Zırhlısı idi. Çünkü Majestic, savaş sırasında İngiliz Kraliyet ailesine ait bir karargah gemisiydi. Bir denizaltımız tarafından batırılarak savaş dışı kalmıştı. Biz bu suyun altındaki batıkları dalış turizmine kazandırmak için de çalışmalarımızı tamamlamıştık. Şimdi suyun altındaki bu hazineler dalış meraklılarını bekliyor. Çünkü, Çanakkale'de sadece bir suya dalmak değil, adeta bir tarihe dalmak, tarihe yolculuk yapmak gibi bir durum haline geldi. Şunu özellikle belirtmek isterim ki, bu batıkları biz özellikle koruyarak turizme açtık. Suyun altındaki bu batıkların ne kadar değerli olduğunu, hatıralarının ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz ve burada tamamen bizim kontrolümüz altında, çok dikkat edilerek, eserlerin zarar görmemesi için de tüm tedbirlerimizi aldık. Korunaklı, dikkatli ve herkesin merak ettiği bir yer haline gelmiş su altı parkında gelen ziyaretçilerimizle yakın zamanda buluşmayı düşünüyoruz. Çanakkale'yi dalış camiasında bir buluşma noktası haline getireceğiz ve dünyanın en önemli dalış merkezlerinden bir tanesi de burası olacak" diye konuştu.

Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı'na bu yıl ziyaretçi akını bekleniyor
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı'na bu yıl ziyaretçi akını bekleniyor
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı'na bu yıl ziyaretçi akını bekleniyor
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı'na bu yıl ziyaretçi akını bekleniyor
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı'na bu yıl ziyaretçi akını bekleniyor
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı'na bu yıl ziyaretçi akını bekleniyor
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı'na bu yıl ziyaretçi akını bekleniyor
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı'na bu yıl ziyaretçi akını bekleniyor
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı'na bu yıl ziyaretçi akını bekleniyor

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Gelibolu Yarımadası, Çanakkale, Pandemi, su, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı'na bu yıl ziyaretçi akını bekleniyor - Son Dakika


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