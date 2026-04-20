Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Başladı
Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Başladı

Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Başladı
20.04.2026 16:45
Denizli'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 11. yarışmalar, gençlerin ilgisiyle başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen ve bu sene 11'incisi düzenlenen Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları başladı. Ses, tiyatro, şiir ve bilgi yarışması kategorilerinde gerçekleştirilen ve dört gün sürecek organizasyonun açılışında gençler salonu doldurarak etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarının açılış seremonisi 20 Nisan 2026 Pazartesi günü

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı. Denizli Gençlik Merkezleri koordinasyonunda yapılan organizasyonda saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. Genç gönüllülerin sırayla sahne aldığı açılışta Salih Süngücü adlı genç 'Zindandan Mehmed'e Mektup' adlı Necip Fazıl'ın şiirini okudu.

Programın açılışında gençlere hitap eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, gençlerin enerjisi ve üretkenliğinin bu tür etkinliklerle daha da güçlendiğini ifade ederek, gençlerin yer aldığı her organizasyonun kendileri için ayrı bir heyecan kaynağı olduğunu belirtti.

Organizasyonun ilk gününde ses yarışmaları yapıldı. Tiyatro, şiir ve bilgi yarışmaları ile devam edecek haftada genç yetenekler sırayla sahneye çıkacak. Gençlerin sanatsal ve kültürel yeteneklerini sergileyeceği yarışmalarda jürinin yapacağı puanlamaya göre ilk sırayı alan gençler, Mayıs ayında Muğla'da yapılacak Bölge finallerinde Denizli'yi temsil etme hakkı kazanacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
