Kültür Sanat

Gençlerin hazırladıkları el emeği ürünler sergilendi

BİNGÖL - Bingöl'de kursa giden öğrencilerin hazırladıkları el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 15-22 Mayıs gençlik haftası etkinlikleri çerçevesinde sergi düzenledi. Bingöl Üniversitesi önünde kurulan sergide, yurtlarda ve gençlik merkezlerindeki kursa giden öğrencilerin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi. Resim, ahşap boyama, filografi, ebru sanatı, geri dönüşüm gibi kurslarda eğitim alan öğrencilerin hazırladığı binlerce ürün vatandaşların beğenisini topladı.

Gençlik merkezlerindeki faaliyetlerden yaklaşık 10 bin öğrencinin yararlandığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, "15-22 Mayıs tarihlerini Gençlik Haftası olarak kutluyoruz. Sergi programımızı yurtlarımızdaki öğrencilerimizin yıl boyunca yaptıkları eserlerin, gençlik merkezlerimizdeki halk faaliyetlerindeki vatandaşlarımızın hazırladığı eserleri derledik. Şuan için yurtlarımızda kalan 6 bin civarında öğrencimiz ve gençlik merkezlerimize üye olan 10 bin öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizle birlikte sene başından itibaren resim kursları, ahşap, filografi, ebru sanatı, geri dönüşüm gibi yaptığımız çalışmaları gençlik haftasında sergiliyoruz" dedi.