Gençlerin Yıldızı 'Pusula Maraş' Kahramanmaraş'ta Tanıtıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gençlerin Yıldızı 'Pusula Maraş' Kahramanmaraş'ta Tanıtıldı

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 'Pusula Maraş' adındaki yeni gençlik markasını tanıttı. Bu marka, gençlerin kültürel, sportif ve eğitimsel ihtiyaçlarını karşılamak için yola çıkıyor. Proje kapsamında, gençler için çeşitli sosyal etkinlikler ve eğitim imkanları sunulacak.

18.05.2025 11:01  Güncelleme: 11:15
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Kahramanmaraş'ta gençlerin markası 'Pusula Maraş'

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Yeniden inşa edilen şehrimizde gençlerimizin imkanlarını daha da artırıyoruz. Stadyum, spor salonları, gençlik merkezleri, kafeteryalar ve Pusula Maraş üzerinden düzenleyeceğimiz organizasyonlar ve desteklerimizle bir gençlik şehri oluşturacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi. Başkan Görgel gençlere yönelik planlanan projeleri anlattı, soruları içtenlikle yanıtladı.

Konuşmasına gençlere verdikleri önemin altını çizerek başlayan Başkan Görgel, yeni gençlik markasının adını da duyurdu: "Pusula Maraş". Gençlerin rehberi olmayı hedefleyen bu markanın, kısa sürede Türkiye'nin en önemli gençlik markalarından biri haline geleceğini belirten Görgel, "Pusula Maraş; kültüre, spora, eğitime, sanata erişimi eşitlemek için yola çıkıyor. 15-29 yaş arası tüm gençler bu markanın radarında olacak" dedi. Projenin başlangıç tarihi olarak 17 Mayıs'ı işaret eden Görgel, "Bugün yola koyuluyoruz. Bir buçuk yıl sonra bu oluşumun nasıl bir etki oluşturduğunu birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Pusula Maraş'ın ilk olarak "gençlik habitatı" oluşturmayı hedeflediğini açıklayan Başkan Görgel, bu yapının etkileşimli ve kolektif bir ortam sağlayacağını dile getirdi. Ayrıca gençlik STK'larıyla Haziran ayında yapılacak çalıştayla gençlerin beklentileri ve yönlendirmeleri doğrultusunda projelerin şekillendirileceğini aktardı.

Etkinlik kapsamında Pusula Maraş altında yapılacak faaliyetler de dikkat çekti. Başkan Görgel, bu yaz 5 bin, bir buçuk yıl içinde ise 20 bin gencin çeşitli gezilerle buluşturulacağını ifade etti. Ayrıca münazara kulüplerinden yaz kamplarına, paintball ve survivor parkurlarından sınav öncesi "stres savar" etkinliklere kadar birçok sosyal faaliyet gençlerle buluşacak.

Başkan Fırat Görgel, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz kursların başlatıldığını, psikolojik danışmanlık hizmetlerinin artırılacağını ve kariyer günleri ile gençlerin meslek hayatına daha hazırlıklı başlayacaklarını da belirtti. Ayrıca 30 gençlik liderinin yetiştirileceği Liderlik Akademisi kurulacak ve yeni öğrenci toplulukları gençlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak.

100 bini aşkın kullanıcıya sahip "Kahraman Gençlik" mobil uygulamasının adının Pusula Maraş olarak değiştirildiğini açıklayan Başkan Görgel, buradan gençlere çeşitli hediyeler, indirimler ve ayrıcalıklar sunmaya devam edileceğini söyledi.

Başkan Fırat Görgel'in konuşmasında şehirdeki büyük yatırımlar da yer aldı. 17 bin 500 kişilik yeni Kahramanmaraş Stadyumu için ihaleye çıkılacağını söyleyen Görgel, bu alanın sadece bir stadyum değil, yaşayan bir spor kompleksi olacağını belirtti. Kılavuzlu Spor Adası Projesi ile geleneksel sporlar, e-spor, gençlik merkezi, kütüphane ve spor sahaları şehre kazandırılacak. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin ise Spor Vadisi'ne dönüştürüleceği açıklandı. Geçtiğimiz günlerde ihalesi tamamlanan ve Yamaçtepe Mahallesi'ne kazandırılacak Gençlik Merkezi, 300 Milyon TL'yi aşan yatırımla Türkiye'ye örnek olacak şekilde planlandı. Azerbaycan Mahallesi'nde yüzme havuzu ve gençlik merkezi içeren Kültür Merkezi de gençlerin hizmetine sunulacak.

Başkan Görgel, sınavlarda dereceye giren öğrencilere verilen desteklerin sürdürüleceğini, 2026 itibariyle ihtiyaç sahibi öğrencilerin üniversite sınav giriş ücretlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını da duyurdu. Engelli öğrencilere yönelik eğitim materyali desteği ise halihazırda başlamış durumda.

Son olarak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde başlayacak dönüşümle birlikte Türkiye'nin en modern kütüphanelerinden birinin Kahramanmaraş'a kazandırılacağını vurgulayan Başkan Görgel, bu yapının gençlik odaklı yeni etkinliklerle donatılacağını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Gençlerin Yıldızı 'Pusula Maraş' Kahramanmaraş'ta Tanıtıldı - Son Dakika

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