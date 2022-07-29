"Anadoluyuz Biz Projesi" ile Çanakkale'den gelen öğrenciler Bilecik'i gezdi - Son Dakika
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"Anadoluyuz Biz Projesi" ile Çanakkale'den gelen öğrenciler Bilecik'i gezdi

29.07.2022 12:57
"Anadoluyuz Biz Projesi" ile Çanakkale'den gelen öğrenciler Bilecik'i gezdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Anadoluyuz Biz" adlı projesi kapsamında Çanakkale'den gelen öğrenciler, Bilecik'in tarihi ve kültürel alanlarını görme imkanı buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Anadoluyuz Biz" adlı projesi kapsamında Çanakkale'den gelen öğrenciler, Bilecik'in tarihi ve kültürel alanlarını görme imkanı buldu.

Osmaneli ilçesine gelen öğrenciler, ilçenin tarihi ve kültürel yerlerini gezerek Osmaneli Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. 3 gün boyunca Prof. Dr. Yunus Söylet Tesisleri'nde ağırlanan 40 kız öğrenci, ilçedeki camileri, tarihi konakları, Sakarya Nehri kıyısındaki parkları ve Kadın Girişimciler Kooperatifi ile Gençlik Merkezi'ni gezme fırsatı buldu.

Şeyh Edebali Türbesi ile Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret eden öğrenciler daha sonra İçmeler Tesisi'nde Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ile bir araya geldi.

Öğrencilere seslenen Vali Kızılkaya, bu tür projelerin farklı şehirlerde yaşayanlar arasında gönül köprüsü kurduğunu ifade etti.

Vali Kızılkaya ardından öğrencilerle sohbet etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Çanakkale, Osmaneli, gençlik, Bilecik, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Anadoluyuz Biz Projesi' ile Çanakkale'den gelen öğrenciler Bilecik'i gezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Anadoluyuz Biz Projesi" ile Çanakkale'den gelen öğrenciler Bilecik'i gezdi - Son Dakika
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