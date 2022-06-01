Gerede Belediye Başkanı Allar, kadın esnaflarla kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika
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Gerede Belediye Başkanı Allar, kadın esnaflarla kahvaltıda bir araya geldi

01.06.2022 10:13
Gerede Belediye Başkanı Allar, kadın esnaflarla kahvaltıda bir araya geldi

Bolu'nun Gerede ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Allar, çarşı ve hal pazarında esnaflık yapan kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Bolu'nun Gerede ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Allar, çarşı ve hal pazarında esnaflık yapan kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Gerede AK Parti Kadın Kolları Başkanı Şule Çevik ve Yönetim Kurulu tarafından Esentepe Sosyal Tesisi'nde düzenlenen kahvaltıda kadın esnaflarla bir araya gelen Allar, Gerede Belediyesinin yaptığı ve yapacağı çalışmalar ile projeler hakkında bilgiler verdi.

Konuşmasının ardından kadın esnaflar tarafından kendisine iletilen istek ve talepleri dinleyen Allar, gereğinin yapılacağını ifade etti.

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Kaynak: AA

Mustafa Allar, AK Parti, Gerede, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gerede Belediye Başkanı Allar, kadın esnaflarla kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika


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