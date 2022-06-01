Gerede'de BEKAB Mayıs Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliği (BEKAB) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Gerede Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe ve Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan encümen üyeliklerine seçildi.

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Bolu İl Özel İdaresi Meclis Üyesi Şahin Serin ve Gerede Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Ekici ise Plan Bütçe Komisyonu üyeliklerine seçilen isimler oldu. 2021 Yılı Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2021 Yılı Faaliyet Raporu ise üyeler tarafından oybirliği ile onaylandı.

Toplantı sonrası Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, meclis üyeleri ile Tarihi Kiliseli Tüccar Han ve Tarihi Arasta'da sona gelen çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Allar, yaptığı açıklamada, "Almış olduğumuz kararların Bolu'muza, tüm ilçelerimize ve beldelerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.