Gezen Sinema 81 ile ulaştı, 1,5 milyondan fazla çocuk sinemayla buluştu - Son Dakika
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Gezen Sinema 81 ile ulaştı, 1,5 milyondan fazla çocuk sinemayla buluştu

Gezen Sinema 81 ile ulaştı, 1,5 milyondan fazla çocuk sinemayla buluştu
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2018'de başlatılan Çocuklar İçin Gezen Sinema projesinin Türkiye'nin 81 ilinin tamamına ulaştığını açıkladı. Sekiz yılda 681 ilçede bir buçuk milyondan fazla çocuğa ulaşan proje kapsamında sinema tırı sayısı ikiye çıkarıldı ve gösterim takvimi genişletildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nce beyaz perdeye erişim imkanı bulamayan çocukları sinemayla tanıştırmak amacıyla 2018 yılında başlatılan Çocuklar İçin Gezen Sinema, sekiz yıllık yolculuğunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2018 yılında hayata geçirilen Çocuklar İçin Gezen Sinema projesinin Türkiye'nin 81 ilinin tamamına ulaştığını açıkladı. Sekiz yılda 681 ilçeyi ziyaret eden proje kapsamında bir buçuk milyondan fazla çocuğun sinemayla buluştuğunu belirten Ersoy, "Kültür ve sanatı çocuklarımızın ayağına götürmeye, Türkiye'nin dört bir yanında yeni hayallere perde açmaya devam edeceğiz" dedi.

Şehir şehir, ilçe ilçe Türkiye'yi dolaşan proje, 81 ilin tamamına ulaşırken bugüne kadar 681 ilçede bir buçuk milyondan fazla çocuğu sinemanın heyecanıyla buluşturdu.

Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği ile Türk Telekom iş birliğinde yürütülen proje kapsamında özel olarak tasarlanan sinema tırları, özellikle sinema salonu bulunmayan ilçe, belde ve köylere ulaşıyor. Çocuklara ücretsiz film gösterimlerinin gerçekleştirildiği proje, kültür ve sanata erişim imkanlarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor.

"Artık Türkiye'nin 81 ilinin tamamındayız"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da projenin ulaştığı noktayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ersoy, "Çocuklarımızın sinemayla tanışması için 2018 yılında başlattığımız Çocuklar İçin Gezen Sinema ile artık Türkiye'nin 81 ilinin tamamındayız. Sekiz yılda 681 ilçeye ulaştık, bir buçuk milyondan fazla çocuğumuzu beyaz perdenin heyecanıyla buluşturduk" ifadelerini kullandı.

Sinema salonu bulunmayan ilçe, belde ve köylere kadar uzanan yolculuğun önemine dikkati çeken Bakan Ersoy, çocukların kimi zaman ilk kez bir filmi beyaz perdede izlemelerine ve sinemanın dünyasıyla tanışmalarına vesile olduklarını belirtti.

Yoğun ilgiyle kapasite iki katına çıktı

Projeye gösterilen yoğun ilginin ardından Gezen Sinema'nın erişim kapasitesi 2025 yılında artırıldı. Türk Telekom'un desteğiyle sinema tırı sayısı ikiye çıkarılırken gösterim takvimi de genişletildi. Böylece daha fazla ilçe ve beldeye ulaşılması sağlandı.

Bakan Ersoy, projenin büyüyerek devam edeceğini vurgulayarak, "Kültür ve sanatı çocuklarımızın ayağına götürmeye, Türkiye'nin dört bir yanında yeni hayallere perde açmaya devam edeceğiz" dedi.

Ersoy, projeye katkı sunan Sinema Genel Müdürlüğüne, Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneğine ve Türk Telekom'a da teşekkür etti.

Gezen Sinema her yaştan izleyiciye ulaşıyor

Çocuklara yönelik gösterimlerin yanı sıra Gezen Sinema, özellikle yaz aylarında ilçe ve köy meydanlarında düzenlenen açık hava gösterimleriyle her yaştan sinemaseveri bir araya getiriyor.

Projenin sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında ceza infaz kurumları, hastaneler ve yaşlılara hizmet veren sosyal hizmet kuruluşlarında da film gösterimleri gerçekleştiriliyor. Bazı gösterimlerde sanatçılar da izleyicilerle buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Gezen Sinema ile çocukların nitelikli kültür ve sanat etkinliklerine erişimini artırmayı, sinema kültürünü yaygınlaştırmayı ve Türkiye'nin her köşesinde yeni izleyici kuşaklarının yetişmesine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Gezen Sinema 81 ile ulaştı, 1,5 milyondan fazla çocuk sinemayla buluştu - Son Dakika

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