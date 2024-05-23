Giresun'a özgü lezzetler Türk Mutfağı Haftasında tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Giresun'a özgü lezzetler Türk Mutfağı Haftasında tanıtıldı

Giresun'da düzenlenen etkinlikte Giresun'a ait yemekler ve coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı. Giresun'un 13 coğrafi işaretli ürününün bulunduğunu belirten Vali Serdengeçti, ilerleyen zamanda bu sayının 30'a kadar çıkabileceğini ifade etti.

23.05.2024 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'a özgü lezzetler Türk Mutfağı Haftasında tanıtıldı

GİRESUN - Türk Mutfağı Haftası kapsamında Giresun'da düzenlenen etkinlikte Giresun'a ait yemekler ve coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı.

Giresun Valiliği koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Uygulama Oteli olarak kullanılan Tarihi Zeytinlik Konağında düzenlendi.

Etkinlikte Giresun'a ait yöresel yemekler, coğrafi işaretli ürünler ve Avrupa Birliği tarafından tescillenen Giresun Tombul Fındığının yanı sıra Alucra Oğlak Kebabı, Çavuşlu Ekmeği, Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesi, Giresun Fındık Ezmeli Kadayıf Tatlısı gibi ürünler tanıtıldı.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı açıklamada, Giresun'un tanıtımı noktasında bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurgulayarak "Giresun coğrafi işaretli ürünler noktasında son derece zengin. Dün Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin programını takip ettim. Orada bizim Giresun tombulu orada. 24 adet coğrafi üründen birisi olarak sergilendi. Ulusal ve uluslararası bağlamda sergilendi. Bu bizim için aynı zamanda gurur aracı bir şey. Fındığın başkenti olan Giresun'umuza, Giresun tombul fındığının bu şekilde tanıtılması. Yine aynı şekilde biz de burada Giresun'umuz noktasında üzerimizde düşeni yapma gayreti içerisindeyiz" dedi.

"13 coğrafi işaretli ürünümüz var"

Giresun'un 13 coğrafi işaretli ürününün bulunduğunu belirten Vali Serdengeçti, ilerleyen zamanda bu sayının 30'a kadar çıkabileceğini ifade ederek "Giresun'da 13 adet coğrafi işaretli ürünümüz var. Bunu fazlalaştırmaya çalışıyoruz. Coğrafi işareti ürün şu manaya geliyor. Geleneği koruyoruz, üretimi muhafaza ediyoruz, üreticiyi koruyoruz. Bundan dolayı son derece önemli diye değerlendiriyorum. Yani bugün 13 yarın 20-30'a ulaşacaktır. Çünkü çok geniş bir spektrumda, geniş bir medeniyetin temsilcileriyiz. Kadim bir medeniyet. Giresun'un Türk mutfağındaki yeri açısından aynı zamanda Giresun tanıtımı açısından ve aynı zamanda Giresun turizm açısından ve bu turizmden kaynaklı ülkemize ve insanımıza yaşatılacak refah açısından son derece önemli buluyorum. Giresun'umuzun ait hissettiği aidiyatı olan ürünler var. Tabii bu 13 tanesi coğrafi ürünü işaretli ürün. Yani bir şekilde hem menşe adı olarak tescillenmiş hem de mahreç olarak tescillenmiş ürünler. Mesela Giresun tombul fındığı tamamıyla Giresun'a ait olduğu için coğrafi işaretli ürün. Ama aynı zamanda menşe adı olarak tescillenmiştir. Burada bakıyoruz Çamoluk Oğlak kebabı mesela. Çamoluk Oğlak Kebabı yine coğrafi işaretli ürün ama mahreç bağlamında niye bir yerine göre mahreç ve menşe adı ne demektir diye düşündüğümüz zaman menşe adı olarak tescillenirse her yönüyle Giresun ait demektir. Ama mahreç olarak tescillenmişse. Hammadde ya da üretimden sadece bir noktasının Giresun'a ait olması ve yörenin insanın tüketicinin de Giresun'a ait olduğunu bilmesi yeterli noktada. Burada hem 13 adet ürünümüz var, coğrafi işaretli ürünümüz. Yine tescilleyeceğimiz ürünler var hem de yöremize ait tüm ürünleri burada sergiliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Giresun, Gastronomi, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Giresun'a özgü lezzetler Türk Mutfağı Haftasında tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:04 O anlar kamerada Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı O anlar kamerada! Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı
19:53 İstanbul’daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı
18:22 Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu Mahkeme başkanı devreye girdi Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu! Mahkeme başkanı devreye girdi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı
17:03 İsrail, Filistin’i tanıma kararı alan 3 ülkeye esir askerlerin görüntüsünü izletti İsrail, Filistin'i tanıma kararı alan 3 ülkeye esir askerlerin görüntüsünü izletti
20:42 Süper Lig’in tozunu attırmıştı Francesco Farioli, Ajax’ın yeni teknik direktörü oldu Süper Lig'in tozunu attırmıştı! Francesco Farioli, Ajax'ın yeni teknik direktörü oldu
20:41 AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri’nin 1000. hafta eylemine izin verilecek AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek
20:02 Kendi takımının galibiyetine oynamış Premier Lig’in yıldızına bahis soruşturması Kendi takımının galibiyetine oynamış! Premier Lig'in yıldızına bahis soruşturması
19:01 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız
18:31 Mersin’de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü Mersin'de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü
18:29 Bazı isimlere çok şaşıracaksınız İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi Bazı isimlere çok şaşıracaksınız! İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi
18:06 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a sert yanıt: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın
18:05 Çorum’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 21:26:47. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun'a özgü lezzetler Türk Mutfağı Haftasında tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement