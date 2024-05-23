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Giresun'a özgü lezzetler Türk Mutfağı Haftasında tanıtıldı

GİRESUN - Türk Mutfağı Haftası kapsamında Giresun'da düzenlenen etkinlikte Giresun'a ait yemekler ve coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı.

Giresun Valiliği koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Uygulama Oteli olarak kullanılan Tarihi Zeytinlik Konağında düzenlendi.

Etkinlikte Giresun'a ait yöresel yemekler, coğrafi işaretli ürünler ve Avrupa Birliği tarafından tescillenen Giresun Tombul Fındığının yanı sıra Alucra Oğlak Kebabı, Çavuşlu Ekmeği, Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesi, Giresun Fındık Ezmeli Kadayıf Tatlısı gibi ürünler tanıtıldı.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı açıklamada, Giresun'un tanıtımı noktasında bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurgulayarak "Giresun coğrafi işaretli ürünler noktasında son derece zengin. Dün Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin programını takip ettim. Orada bizim Giresun tombulu orada. 24 adet coğrafi üründen birisi olarak sergilendi. Ulusal ve uluslararası bağlamda sergilendi. Bu bizim için aynı zamanda gurur aracı bir şey. Fındığın başkenti olan Giresun'umuza, Giresun tombul fındığının bu şekilde tanıtılması. Yine aynı şekilde biz de burada Giresun'umuz noktasında üzerimizde düşeni yapma gayreti içerisindeyiz" dedi.

"13 coğrafi işaretli ürünümüz var"

Giresun'un 13 coğrafi işaretli ürününün bulunduğunu belirten Vali Serdengeçti, ilerleyen zamanda bu sayının 30'a kadar çıkabileceğini ifade ederek "Giresun'da 13 adet coğrafi işaretli ürünümüz var. Bunu fazlalaştırmaya çalışıyoruz. Coğrafi işareti ürün şu manaya geliyor. Geleneği koruyoruz, üretimi muhafaza ediyoruz, üreticiyi koruyoruz. Bundan dolayı son derece önemli diye değerlendiriyorum. Yani bugün 13 yarın 20-30'a ulaşacaktır. Çünkü çok geniş bir spektrumda, geniş bir medeniyetin temsilcileriyiz. Kadim bir medeniyet. Giresun'un Türk mutfağındaki yeri açısından aynı zamanda Giresun tanıtımı açısından ve aynı zamanda Giresun turizm açısından ve bu turizmden kaynaklı ülkemize ve insanımıza yaşatılacak refah açısından son derece önemli buluyorum. Giresun'umuzun ait hissettiği aidiyatı olan ürünler var. Tabii bu 13 tanesi coğrafi ürünü işaretli ürün. Yani bir şekilde hem menşe adı olarak tescillenmiş hem de mahreç olarak tescillenmiş ürünler. Mesela Giresun tombul fındığı tamamıyla Giresun'a ait olduğu için coğrafi işaretli ürün. Ama aynı zamanda menşe adı olarak tescillenmiştir. Burada bakıyoruz Çamoluk Oğlak kebabı mesela. Çamoluk Oğlak Kebabı yine coğrafi işaretli ürün ama mahreç bağlamında niye bir yerine göre mahreç ve menşe adı ne demektir diye düşündüğümüz zaman menşe adı olarak tescillenirse her yönüyle Giresun ait demektir. Ama mahreç olarak tescillenmişse. Hammadde ya da üretimden sadece bir noktasının Giresun'a ait olması ve yörenin insanın tüketicinin de Giresun'a ait olduğunu bilmesi yeterli noktada. Burada hem 13 adet ürünümüz var, coğrafi işaretli ürünümüz. Yine tescilleyeceğimiz ürünler var hem de yöremize ait tüm ürünleri burada sergiliyoruz" şeklinde konuştu.