Giresun\'da 29\'uncu Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri düzenlenecek

24.04.2026 13:58  Güncelleme: 13:59
Giresun Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri, bu yıl 29. kez sanatseverlerle buluşacak.

Giresun Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri, bu yıl 29. kez sanatseverlerle buluşacak. 1-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında 13 tiyatro ekibi, 14 ayrı oyunla sahne alacak.

Giresun Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 29. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri, Vahit Sütlaş Tiyatro Sahnesinde düzenlenecek. 15 gün sürecek tiyatro festivalinde çocuk oyunları saat 13.00'te, yetişkin oyunları ise her akşam saat 20.00'de sahnelenecek. Biletlerin Vahit Sütlaş Sahnesinden ve internet üzerinden temin edilebileceği belirtilirken bilet fiyatlarının sivil 100 TL, öğrenci 50 TL olduğu açıklandı. Festival kapsamında ayrıca 10-11-12 Mayıs tarihlerinde tiyatro atölyeleri ve çalıştay programı da düzenlenecek. İstanbul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İngiltere'den gelecek akademisyen ve tiyatrocuların katılımıyla gerçekleştirilecek atölyelerin ücretsiz olacağı bildirildi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, festivalin farklı ülkelerden ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden tiyatro topluluklarını Giresun'da bir araya getirdiğini söyledi. Köse, "Tiyatro Günleri yalnızca oyunların sahnelendiği bir etkinlik değil; aynı zamanda sanatın birleştirici gücünü hissettiren, farklı kültürleri ve yorumları aynı çatı altında buluşturan bir şölen niteliği taşıyor. Seyirciler, alanında deneyimli ekiplerin sahne performanslarını izleme fırsatı bulacak. 29. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri boyunca Giresun, sahnenin ışıklarıyla aydınlanacak; alkışlar sanatın coşkusuna eşlik edecektir. Tüm hemşehrilerimizi 15 gün sürecek olan tiyatro festivalimize davet ediyorum" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

