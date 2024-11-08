Giresun'da Güz Renkleri

Kültür Sanat

Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Giresun'un Dereli ilçesinde güz renkleri hakim oldu.

İlçede 1800 rakımda yer alan, traverten grubu ve şelaleleriyle dikkati çeken Kuzalan Tabiat Parkı sarı, yeşil ve kırmızının tonlarına büründü. Özellikle traverten bölgesindeki ağaçların görüntüsü ilgi çekiyor.

Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan ve turkuaz renkte akan Mavigöl'ün etrafında yer alan ağaçlardaki farklı tonlar da güz mevsiminin güzelliğini ortaya koyuyor.