Giresun'da Uluslararası Baskı Resim Sergisi açıldı - Son Dakika
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Giresun'da Uluslararası Baskı Resim Sergisi açıldı

21.05.2022 13:39
Giresun'da Uluslararası Baskı Resim Sergisi açıldı

Giresun'da, Uluslararası Baskı Resim Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Giresun'da, Uluslararası Baskı Resim Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gülcan Başar'ın küratörlüğünde hazırlanan sergi, fakültenin Bedri Rahmi Eyüboğlu Sergi Salonu'nda açıldı.

Sergide, yerli ve yabancı sanatçıların yanı sıra Prof. Dr. Basri Erdem'in de eserleri yer aldı.

Davetliler, Doç. Dr. Gülcan Başar tarafından 19-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen "Prof. Dr. Basri Erdem ile Taş Baskı Workshop"un yapıldığı atölyeleri de ziyaret etti.

Baskı teknikleri ve baskı örnekleri hakkında bilgi aktaran Erdem, bir süre katılımcılarla baskı uygulamaları gerçekleştirdi.

Etkinliğe, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Giresun Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Güven Özdem de katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Giresun'da Uluslararası Baskı Resim Sergisi açıldı - Son Dakika


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