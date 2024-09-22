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Kültür Sanat

Giresun'un Eşsiz Simidi

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Giresun simidi, pekmezle lezzetlendirilmiş, ekşi maya ile yapılan, odun ateşinde pişirilen özel bir lezzet.

22.09.2024 10:43
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Giresun'un asırlık lezzet mirası, susamsız pekmezli simit

Giresun'un asırlık lezzeti, ekşi maya ile hazırlanıp, pekmezde bekletiliyor, odun ateşinde pişiriliyor

GİRESUN - Giresun'un vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ve yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe sahip Giresun simidi, taş fırınlarda, ekşi maya ile özenle hazırlanıyor. Hamura simit şekli verildikten sonra kaynar suda haşlanıp üzüm pekmezli suya batırılarak pişirilen bu özel simit, şehrin simge lezzetlerinden biri haline gelmiş durumda.

Giresun simidi, ekşi maya ile yapılan hamurun su, un ve tuz gibi basit malzemelerle hazırlanmasıyla doğallığını koruyor. Hamurun elle işlenerek simit şekli verilmesinin ardından, kaynar suda haşlanıp üzüm pekmezi ile lezzetlendirilmesi, bu simidi diğer simitlerden ayıran en önemli özelliklerden biri. Özellikle susamsız oluşu ve ekşi maya ile yapılmasından dolayı mideyi rahatsız etmemesi, Giresun simidini hem hafif hem de lezzetli bir tercih haline getiriyor.

Simit iller arası rekabet konusu

Giresun'da 35 yıldır simit ustalığı yapan Engin Karakaya, Giresun simidinin yöre halkı için ne kadar özel olduğuna dikkat çekerek, "Giresun simidi, Giresun'a has bir lezzettir. Ancak komşu illerle aramızda tatlı bir rekabet de var. Bu rekabet, herkesin simidi en iyi şekilde üretmesine vesile oluyor. Fakat biz Giresun simidinin benzersiz olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Giresun simidinin sırrını açıkladı

Karakaya, simidin tarihçesini de paylaşarak, "Giresun simidinin, Rumlardan miras kaldığı söylenir. Ekşi maya ile hazırlanan hamur, bir süre dinlendirildikten sonra elle şekillendiriliyor. Daha sonra kaynar suda haşlanıp üzüm pekmezli suda bekletiyoruz ve odun ateşinde pişiriyoruz. Pişirme sırasında sadece ormangülü odununu kullanıyoruz, bu da simidin eşsiz tadını ortaya çıkarıyor. Giresun simidi, doğal içeriği, ekşi maya ile yapılan hamuru ve odun ateşinde pişirme yöntemiyle geleneksel lezzetimizi korumaya çalışıyoruz" dedi.

Günde 20 bin simit her dakika üretiliyor

Kentin köklü simit fırınlarından biri olan Kumyalı Simit Fırını'nda her gün 15 ila 20 bin arasında simit üretildiğini belirten Karakaya, "Bu simitler sadece şehir içi değil, yurt dışına kadar ulaşıyor. Simitlerimiz Amerika'ya kadar gidiyor. Dünyanın dört bir yanındaki Giresunlular, bu lezzeti özleyip yanlarında götürüyor. Simidimiz bu sayede hem yerel hem de uluslararası boyutta ilgi görüyor" diye konuştu.

Giresun\'un Eşsiz Simidi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Giresun'un Eşsiz Simidi - Son Dakika

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