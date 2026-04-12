Giselle, Antalya'da Sezonu Kapatıyor

12.04.2026 12:00
Giselle, Antalya'da son kez sahnelendi. Büyüleyici hikaye ve müzik, sanatseverleri etkiledi.

Romantik bale repertuvarının sevilen ve etkileyici eserlerinden "Giselle", sezonun son temsiliyle Antalyalı sanatseverlere veda etti.

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya Devlet Opera ve Balesi, klasik bale literatürünün başyapıtları arasında yer alan Giselle balesini sezonda son kez Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirdi.

Sahnelendiği her temsilde biletleri hızla tükenen eser, 2025-2026 sanat sezonunun dikkati çeken yapımlarından biri olarak öne çıktı.

Adolphe Adam'ın müzikleriyle hafızalara kazınan eserin imza koreografisi Jean Coralli ve Jules Perrot'a ait. Kalbi kırık genç kızın mistik hikayesini anlatan Giselle, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konuldu.

Eserde dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Nursun Ünlü, ışık tasarımını Mustafa Eski üstlendi. Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı şef Hakan Kalkan yönetirken, eserin başkemancılığını Demet Emen yaptı.

Aşk, ihanet ve affetmenin zamansız hikayesini sahneye taşıyan eser, büyüleyici koreografisiyle perdelerini kapattı.

Kaynak: AA

