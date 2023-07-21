Gizli görüşmenin basına sızdırılmasının ardından İmamoğlu her şeyi göze aldı: 1-2 hafta içinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle yaptığı görüşmenin ifşa olması gündem yarattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Etik bulmuyorum" derken İmamoğlu ise son açıklamasında 1-2 hafta içerisinde düşüncelerini toplumla paylaşacağını aktardı.

KURULTAYI KONUŞTULAR

İmamoğlu'nun partinin ileri gelen isimleriyle birlikte internet üzerinden toplantı düzenlediğinin ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü. CHP'li Tekin Bingöl, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan'ın bulunduğu toplantıda CHP olağanüstü kurultayı konuşuldu.

"ETİK OLARAK RAHATSIZ EDİCİ"

Toplantıya CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Sabahleyin cep telefonuma gelen mesajla gördüm. Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim. Gerek duymadım. Sadece beni değil partiyi ilgilendiren konu. Sonuçta partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptıkları bir toplantı olarak düşünebiliriz. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar var. Normal bulmuyorum. Parti içi konuları televizyonlarda konuşmayı doğru bulmam."

"DÜŞÜNCELERİMİ PAYLAŞACAĞIM"

Konu hakkında konuşan ve toplantının olağan bir durum olduğunu belirten İmamoğlu ise Sözcü'den İsmail Saymaz'a şu ifadeleri kullandı: "Bu videoya gerek kalmaksızın bir iki hafta içerisinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım. Elbette ki farklı insanların fikirleriyle olgunlaşıyor."