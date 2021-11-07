ŞANLIURFA - Göbeklitepe'de sıra gecesi etkinliği - Son Dakika

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de sıra gecesi etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin tarihini, kültürünü, UNESCO'ya aday müziğini, gastronomisini ve eşsiz güzelliklerini tanıtmak için çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Bu kapsamda "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'deki amfi tiyatroda belediye sıra gecesi ekibi tarafından sıra gecesi etkinliği gerçekleştirildi.

Tarihi ören yerini gezmeye gelen çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi, ekibin söylediği Şanlıurfa türkülerine eşlik edip, halay çekti.

Ziyaretçiler ekinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.