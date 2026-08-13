Göbeklitepe'de Yeni Kazılar Başladı - Son Dakika
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Göbeklitepe'de Yeni Kazılar Başladı

Göbeklitepe\'de Yeni Kazılar Başladı
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Kültür ve Turizm Bakanı, Göbeklitepe'nin kuzey kesiminde yeni kazı çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Göbeklitepe'de araştırmalarımızı yeni alanlara taşıyoruz. 'Geleceğe Miras Projemiz' kapsamında, höyüğün kuzey kesimindeki yaklaşık 80'e 70 metrelik alanda ilk kez kazı çalışmalarına başladık" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe'de Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen 2026 yılı kazı, restorasyon ve koruma çalışmalarına ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Bugüne kadar höyüğün güney ve batısında yoğunlaşan kazı alanları koruma çatılarıyla örtüldüğü belirtilirken, bu yıl Göbeklitepe'nin kuzey kesiminde ilk kez kazı çalışmalarına başlandığı ifade edildi. Yaklaşık 80'e 70 metre büyüklüğündeki yeni kazı alanında yapılan yüzey taramaların ve jeomanyetik ölçümlerin, bölgede büyük boyutlarda kamusal yapılar ile kulübelerin bulunduğuna işaret etti.

Çalışmalar üç alanda eş zamanlı sürüyor

Yeni kazı alanındaki çalışmaların yanı sıra GT1 ve GT2 alanlarındaki araştırmalar da eş zamanlı olarak devam ediyor. Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda Göbeklitepe'nin 2. evresine, MÖ 8 binli yıllara tarihlenen dörtgen planlı yapılar açığa çıkarıldı. Göbeklitepe'deki kazılara restorasyon ve koruma çalışmaları da eşlik ediyor. C Yapısı'nda 2025 yılında büyük ölçüde tamamlanan sağlamlaştırma uygulamaları 2026 sezonunda da devam ediyor. Ayağa kaldırılan dikilitaşlardan birinin yüzeyine ait son parçaların özgün yerlerine yerleştirildiği ifade edildi. D Yapısı'nda ise duvarların sağlamlaştırılmasının ardından yapının merkezinde karşılıklı duran iki dikilitaşın zemin bağlantılarının güçlendirildiği belirtilirken, dikilitaşların sarsıntılara karşı daha güvenli hale getirilmesi için çelik halatlarla koruma çalışmaları ise yürütülüyor.

"Göbeklitepe'de araştırmalarımızı yeni alanlara taşıyoruz"

Göbeklitepe'de yapılan araştırmaları yeni sahalara taşıdıklarını belirten Ersoy, "Göbeklitepe'de araştırmalarımızı yeni alanlara taşıyoruz. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında, höyüğün kuzey kesimindeki yaklaşık 80'e 70 metrelik alanda ilk kez kazı çalışmalarına başladık. Yüzey taramalarından elde edilen veriler ve jeomanyetik ölçümler, bu bölgede de büyük boyutlarda kamusal yapılar ile dörtgen planlı yapıların ve kulübelerin bulunduğuna işaret ediyor. Yeni kazı alanının yanı sıra GT1 ve GT2 alanlarında da çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Şimdiye kadar açığa çıkardığımız yapılar, Göbeklitepe'nin bilinmeyenlerine ilişkin yeni veriler sunuyor. Kazılarla birlikte koruma çalışmalarına da büyük önem veriyoruz. C Yapısı'ndaki dikilitaşın yüzeyine ait son parçaları yerine yerleştirirken D Yapısı'nın duvarlarını ve merkezindeki iki dikilitaşın zemin bağlantılarını güçlendirdik. Dikilitaşları sarsıntılara karşı çelik halatlarla daha güvenli hale getiriyoruz. Ayrıca yeni kazı alanları dikkate alınarak yenilenen yürüyüş yolları yakında ziyaretçilerin erişimine açılacak. Göbeklitepe'nin farklı noktalarında kazı, restorasyon ve koruma çalışmalarını eş zamanlı yürüterek bu eşsiz mirası bütüncül bir yaklaşımla geleceğe taşıyoruz. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize, bilim insanlarımıza ve sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Göbeklitepe'de Yeni Kazılar Başladı - Son Dakika

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