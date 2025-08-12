Göbeklitepe'ye Yeni Yüz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Göbeklitepe'ye Yeni Yüz

12.08.2025 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Valisi, Göbeklitepe'nin yeni otopark ve yürüyüş yollarıyla yıl sonuna kadar hizmete gireceğini açıkladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Göbeklitepe'nin yeni yüzüyle ziyaretçilerin hizmetine sunulacağını, yıl sonuna kadar 1000 araçlık otopark ile yeni yürüyüş yollarının faaliyete gireceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından desteklenen Karahantepe ile Göbeklitepe'de yapımı süren kazı evleri, yürüyüş yolları ve arkeolojik alanlarda incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şıldak, yeni yatırımlarla birlikte bu alanlarda turizm patlaması beklediklerini belirtti.

Göbeklitepe'nin yeni yüzüyle ziyaretçilerin hizmetine sunulacağını, yıl sonuna kadar 1000 araçlık otopark ile yeni yürüyüş yollarının faaliyete gireceğine dikkati çeken Şıldak, şunları kaydetti:

"Göbeklitepe'de yürüyüş yollarımız yenileniyor, artık gelen ziyaretçilerimiz daha geniş cepheden yürüyüş yollarına sahip olacak bu alanda daha güzel bir izleme imkanı bulacaklar. Daha konforlu bir yürüyüşle genişleyen bir güzergahta yeni bir yüzle karşılaşacaklar. Tabii ki en önemli olan hususlardan bir tanesi de yoğun günlerde, özellikle uzun tatillerde çok ziyaretçi aldığı için burada bir otopark sorunu yaşıyorduk. Artık daha geri noktada geniş bir otoparkla 1000'e yakın aracın park edebileceği ve yeni bir karşılama merkeziyle de bu bölge desteklenecek. Bu iki proje çalışmamız yıl sonundan önce tamamlanmış olacak."

Göbeklitepe yolunda bölünmüş yol çalışmalarının yakında başlayacağını vurgulayan Şıldak, Karahantepe'de kazı evi ve araştırma merkezi inşaatıyla ilgili sürecin devam ettiğini, çatı çalışmasıyla ilgili de hazırlık aşamasında olduklarını dile getirdi.

Karahantepe'deki üst örtünün Göbeklitepe'nin çatısının 3-4 katı büyüklüğünde bir alan olduğunu aktaran Şıldak, 6 bin metrekarenin üzerinde bir alanın kapatılacağını kaydetti.

Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul da arkeolojik kazıların yaklaşık 100 kişilik ekiple devam ettiğini belirtti.

Karul, Taş Tepeler Projesi içerisinde yer alan 6 noktada kazı çalışmalarının sürdüğünü, bu ay içinde 10 noktanın tamamında kazı çalışmalarının başlayacağını, 3 ayrı alanda da yüzey araştırmalarının yapıldığını kaydetti.

Göbeklitepe'de ciddi bir jeomanyetik ölçüm çalışması planladıklarını vurgulayan Karul, Taş Tepeler Projesi ile burada önceliklerinin koruma ve restorasyon olduğunu, Göbeklitepe'de C yapısında sağlamlaştırma çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Hasan Şıldak, Kültür Sanat, Göbeklitepe, Kültür, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Göbeklitepe'ye Yeni Yüz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
40 yaşındaki Mathieu Valbuena, Yunanistan’a geri döndü 40 yaşındaki Mathieu Valbuena, Yunanistan'a geri döndü
Türkiye yangın yeri Hatay ve Manisa’dan da alevler yükseldi Türkiye yangın yeri! Hatay ve Manisa'dan da alevler yükseldi
Balıkesir’deki depremin ardından Eskişehir’de obruk oluştu Balıkesir'deki depremin ardından Eskişehir'de obruk oluştu
Kabine sonrası Erdoğan’dan Balıkesir depremi açıklaması Kabine sonrası Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması
Çin’e ait 2 gemi, ihtilaflı Güney Çin Denizi’nde çarpıştı Çin'e ait 2 gemi, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde çarpıştı
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler

14:49
CHP’den komisyona 29 maddelik öneri İmamoğlu detayı dikkat çekti
CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
13:12
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
19:50
Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza 1 ölü, 8 yaralı
Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! 1 ölü, 8 yaralı
19:48
İki kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınında tutuklama
İki kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınında tutuklama
19:45
Çanakkale’de zamanla yarış sürüyor Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
Çanakkale'de zamanla yarış sürüyor! Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
19:36
Kingsley Coman’dan 100 milyon euroluk imza
Kingsley Coman'dan 100 milyon euroluk imza
19:33
İsrail Savunma Bakanı’ndan Hamaney’e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum
İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamaney'e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum
19:23
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
19:21
Volkan Demirel’den Fenerbahçe’ye transfer önerisi İsim verdi
Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi! İsim verdi
19:08
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig’e gitti
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig'e gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 15:15:20. #7.13#
SON DAKİKA: Göbeklitepe'ye Yeni Yüz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.