Gökçeada'da 'Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor' projesinin yeni dönemi başladı - Son Dakika
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Gökçeada'da 'Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor' projesinin yeni dönemi başladı

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Gökçeada\'da \'Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor\' projesinin yeni dönemi başladı
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Gökçeada Kaymakamlığı öncülüğündeki 'Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor' projesinin yeni dönemi, Kaymakam Osman Acar ve okul müdürlerinin katıldığı buluşmayla başladı. Salı 20.00-20.30'daki kitap buluşmalarıyla adanın tüm kesimleri kitaplar etrafında buluşturulmak isteniyor.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kitap okuma alışkanlığını toplumun tüm kesimlerine yaymayı hedefleyen 'Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor' projesinin yeni dönemi başladı.

Gökçeada Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülen 'Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor' projesinin ilk buluşması, Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi Kütüphanesi'nde, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar ve ilçede görev yapan okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda okul müdürleriyle birlikte kitap okuyan Kaymakam Osman Acar, tüm Gökçeada halkını 'Okuyan Ada' hareketine katılmaya davet etti.

Hedef okumayı adanın ortak alışkanlığına dönüştürmek

Her hafta salı günü 20.00-20.30 saatlerinde gerçekleştirilecek kitap buluşmalarıyla; öğrencilerden ailelere, esnaflardan kamu çalışanlarına, gençlerden büyüklere ve köylere kadar Gökçeada'nın bütün kesimlerinin kitapların etrafında buluşturulması hedefleniyor.

Okumanın yalnızca okullarda değil; evlerde, iş yerlerinde, kamu kurumlarında, kafelerde ve köylerde günlük hayatın doğal bir parçası haline gelmesi amaçlanıyor. Bir etkinliğin ötesinde ada çapında bir okuma kültürü oluşturmayı hedefleyen 'Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor' projesiyle; okuyan, araştıran, sorgulayan ve bilgiyle geleceğini inşa eden bir Gökçeada için yıl boyunca çalışmalar sürdürülecek.

Bir etkinlikten öte, ada çapında okuma hareketi

'Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor' projesiyle kitap okumanın yalnızca eğitim kurumlarının sorumluluğu olarak görülmemesi; ailelerin, kurumların ve toplumun bütün kesimlerinin sürecin aktif birer parçası olması hedefleniyor. Proje çerçevesinde yıl boyunca gerçekleştirilecek kitap buluşmaları ve farkındalık çalışmalarıyla okuyan, araştıran, sorgulayan ve bilgi üreten bir toplum kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor. Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada'da başlatılan çalışma, adanın farklı kesimlerini kitapların etrafında buluşturarak ortak bir kültür oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatOsman AcarKültürEğitimSon Dakika

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