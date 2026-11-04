Gökçeada'da kitap okuma projesinde Kaymakam Acar kız voleybolcularla kitap okudu - Son Dakika
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Gökçeada'da kitap okuma projesinde Kaymakam Acar kız voleybolcularla kitap okudu

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Gökçeada\'da kitap okuma projesinde Kaymakam Acar kız voleybolcularla kitap okudu
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Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ın öncülüğündeki 'Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor' projesi kapsamında bu hafta Gökçeada Spor Kulübü kız voleybol takımı sporcularıyla kitap okundu ve söyleşi yapıldı. Kaymakamlık, projeyle ilçede kalıcı bir okuma kültürü oluşturmayı hedefliyor.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kitap okuma seferberliği dalga dalga büyüyor.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ın öncülüğünde hayata geçirilen 'Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor' projesi, toplumun farklı kesimlerini kitapların etrafında buluşturmaya devam ediyor. Projenin bu haftaki etkinliğinde Kaymakam Acar, Gökçeada Spor Kulübü kız voleybol takımı sporcularıyla birlikte kitap okuyarak gençlerle söyleşi gerçekleştirdi.

Gökçeada Kaymakamlığı tarafından kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve ilçede kalıcı bir okuma kültürü oluşturmak amacıyla başlatılan proje, her geçen hafta daha geniş kitlelere ulaşarak büyümeye devam ediyor.

"Adamızın dört bir yanında kitap okuma seferberliğimizi dalga dalga büyütüyoruz"

Kaymakam Osman Acar, projenin Gökçeada genelinde kalıcı bir kültürel harekete dönüşmesini hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor projemizle adamızın dört bir yanında kitap okuma seferberliğimizi dalga dalga büyütüyoruz. Gençlerimizle, büyüklerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, spor kulüplerimizle ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla bu anlamlı hareketi yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Her hafta farklı bir konseptte, toplumumuzun farklı kesimleriyle bir araya gelerek hem kitap okuyacak hem de söyleşiler gerçekleştireceğiz. Hedefimiz, kitap okumayı Gökçeada'da güçlü ve kalıcı bir yaşam kültürüne dönüştürmektir."

Kaynak: İHA
Kültür SanatKaymakamlıkOsman AcarGökçeadaEğitimSporSon Dakika

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