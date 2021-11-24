Gölbaşı'nda Ressam Halis Bozkurt'un resim sergisi açıldı - Son Dakika

Sergide 2018 yılında vefat eden Gölbaşılı ressam Mehmet Halis Bozkurt'un eserleri sergileniyor.

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışına Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, belediye başkan yardımcıları Murat Ilıkan ve Ahmet Keskinler, Bozkurt'un ailesi ve sanatseverler katıldı.

Şair ve ressam Mehmet Halis Bozkurt'un resimlerinden oluşan sergi, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde açıldı.

Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum

"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum