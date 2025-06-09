Kurban Bayramı tatilinin son gününde ziyaretçiler, Bolu'nun doğal güzellikleriyle bilinen Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, bayramın son gününde doğaseverlerin tercih ettiği lokasyonlardan oldu.
Aileleriyle göl kenarında tabiat manzarası eşliğinde yürüyen ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirdi.
Bazı tatilciler de gölgelik alanlarda temiz havanın keyfini çıkardı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Gölcük Tabiat Parkı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
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