Gölcük Tabiat Parkı'nda Yoğunluk - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gölcük Tabiat Parkı'nda Yoğunluk

Gölcük Tabiat Parkı\'nda Yoğunluk

Yarıyıl tatilinde Gölcük Tabiat Parkı'na ziyaretçi akını yaşanıyor, parkın ulaşımı zorlaştı.

19.01.2025 15:17
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Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda, yarıyıl tatilini doğada geçirmek isteyen ziyaretçiler dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, sömestirde tercih edilen tatil lokasyonları arasında yer alıyor.

Günübirlik bölgeye gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp hatıra fotoğrafı çekiyor. Bazı ziyaretçiler ise yer yer karla kaplı piknik alanlarında vakit geçiriyor.

Yoğunluk nedeniyle taşıt parkının dolduğu Gölcük'te, bazı ziyaretçiler araçlarını yol üzerinde bırakıp tabiat parkına giriyor.

Bu arada park görevlileri, tatilcileri, kısmen buz tutmuş gölün yüzeyine çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gölcük Tabiat Parkı'nda Yoğunluk - Son Dakika

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