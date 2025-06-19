Gölhisar'da 97 Yıllık Kültür Evi Restore Edilerek Ziyaretçilerin Beğenisine Sunuldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gölhisar'da 97 Yıllık Kültür Evi Restore Edilerek Ziyaretçilerin Beğenisine Sunuldu

19.06.2025 14:27
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde, Muallim Mustafa Sırrı Özkan'ın evi olarak bilinen Kültür Evi, restore edilerek halka açıldı. Ziyaretçilere yöreye ait geleneksel el sanatları ve yerel lezzetlerle dolu sıcak bir atmosfer sunuyor.

Gölhisar'da kültür mirası yaşatılıyor: 97 yıllık konak restore edilip halka açıldı

BURDUR - Gölhisar'da, Muallim Mustafa Sırrı Özkan'ın ailesi tarafından bağışlanan ve Gölhisar Kaymakamlığı tarafından restore edilerek işletmesi belediyeye devredilen Kültür Evi, nostaljiyle harmanlanan sıcak atmosferiyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, ilçenin geçmiş kültürüne ışık tutan önemli bir proje hayata geçirildi. Muallim Mustafa Sırrı Özkan'ın ailesi tarafından bağışlanan ve Gölhisar Kaymakamlığı tarafından restore edilerek işletmesi Gölhisar Belediyesi'ne devredilen Muallim Mustafa Sırrı Özkan Kültür Evi, ziyaretçilerini geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Ziyarete açıldığı günden bu yana artan ilgi gören Kültür Evi'nde, yöreye ait geleneksel el sanatları, kıyafetler, mutfak eşyaları ve etnografik eserler sergileniyor. Belediye tarafından işletilen Kültür Evi, çay ve yöresel tatların yanı sıra Gölhisar Kavurması ve Çörekotu Kahvesi gibi yerel lezzetlerle de misafirlerini ağırlıyor. 24 yıldır bir araya gelen emekli öğretmenler grubu, toplantılarını bu tarihi mekanda gerçekleştirdi.

"Bu toplantımızı da Gölhisar Kültür Evinde yapma kararı aldık"

Kültür evi ziyaretçilerinden Fatman Akıncı, "Emekli Öğretmenim. Emekli öğretmen arkadaşlarımızla 24 yıldır toplandığımız bir grubumuz var. Bu toplantımızı da Gölhisar Kültür Evinde yapma kararı aldık. Çocukluğumda bu evin bahçesinde ziyaretçilerin görebileceği su kuyusunun etrafında koşup oynadığım günleri anımsıyorum. Muallim Mustafa Sırrı Özkan'ın kendi evi olan burada kendisine ayrılmış bir odası da var. Gölhisar Muallim Mustafa Sırrı Özkan'ın Kültür Evi ilçemizin kültürel değerleri, giysiler, yapılan el sanatları, müzik aletleri halka açık bir şekilde sergileniyor. Diğer taraftan 2 vardiya şeklinde akşam 22.00'a kadar da servise ve ziyarete açık" şeklinde konuştu.

"Ziyaretten ne kadar çok keyif aldıklarını anlatmaları da bizleri ayrıca gururlandırdı"

Bir diğer ziyaretçi Feden Işıldar ise, "Aslen Dirmilliyim. Gölhisar Kültür Evine de yakın bir yere de komşuyum. Eskiden bu kültür evine kayınvalidem ile birlikte komşu olarak geliyordum. O günleri hatırlıyorum. Ev sahipleri iyi insanlardı. Geçtiğimiz ay kızım kalabalık bir grupla burayı ziyaret ettiğini anlatmıştı. Ziyaretten ne kadar çok keyif aldıklarını anlatmaları da bizleri ayrıca gururlandırdı. İlçemizde böylesi bir yerin olması ve kazandırılması bizleri ayrıca mutlu ediyor" dedi.

"Her şey çok güzel. Herkesin burayı görmesini istiyorum"

Emekli Öğretmen Şerife Ekinci, "Kültür Evine ilk defa geldim. Methini çok duymuştum ama ilk defa gelmiş olmanın üzüntüsü içerisine girdim. Burada geldik, gezdik, gördük ve çok beğendik. Kültürümüzü yansıtan ögeler çok güzel yerleştirilmiş. Her şey çok güzel. Herkesin burayı görmesini istiyorum lütfen bu güzelliklerimizi ve kültürümüzü yerinde görmenizi istiyorum" dedi.

"Gölhisar'da böylesi bir yerin olması çok önemli ve sayılarının artması gerekiyor"

Yine bir başka ziyaretçi Emekli Öğretmen Aynur Yıldıran ise, "1990 yılında evlenerek bu mahalleye gelin geldim. Gelin geldiğim yıllarda bu ev kullanılmıyordu. Ama ben önünden geçerken çok güzel bir diye söylüyordum. Ardından geçtiğimiz yıllarda Muallim Mustafa Sırrı Özkan tarafından bağışlanan bu evde restorasyon süreci başlatıldı. Bu aşamalarda da buraya gelerek yerinde yapılan çalışmaları da incelemiştik. Gölhisar'da böylesi bir yerin olması çok önemli ve sayılarının artması gerekiyor. Kültürümüzün çevreye yayılması adına sadece Gölhisar özelinde değil her yerde yapılması gerekiyor. Ben böylesi bir yere sahip olduğu için bir Gölhisarlı olarak çok mutluyum. Burada ortam, peyzaj, bahçe düzenlemesi ve dekorlar görülmeye değer. Çıkın çıkın gelin." Şeklinde konuştu.

Muallim Mustafa Sırrı Özkan Kültür Evi

1928 yılında Gölhisar'ın geleneksel mimarisini yansıtan örnek evlerden biri olarak Muallim Mustafa Sırrı Özkan tarafından yaptırıldı. İki katlı bina "oturma odası, misafir, yatak odaları, mutfak işlevini gören ocaklık, tabak çanak dizmeye yarayan terekleriyle ve şerbetlik, yüklük, gusülhaneleri" ile tipik bir sivil mimarlık örneği. İkinci kat pencereleri arasında ortada kırma çatılı bir cumbalı balkon yer alıyor. Salondan 20 basamaklı ahşap merdivenle yukarı eve (Cihannüma) çıkılıyor. Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıllarında inşa edilen konak, aynı zamanda dönemin devlet büyüklerinin ağırlandığı köy konukevi olarak da hizmet verdi. Binada sergilenen objelerin çoğu Özkan ailesinin altı nesil kullandığı eşya ve gereçler Gölhisar Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Halk Eğitim Merkez Müdürlüğünce çevreden sağlanan etnografik değere sahip eşyalarla zenginleştirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Gölhisar'da 97 Yıllık Kültür Evi Restore Edilerek Ziyaretçilerin Beğenisine Sunuldu - Son Dakika

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