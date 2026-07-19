Gölhisar'da Kuyu Kebabı Geleneği - Son Dakika
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Gölhisar'da Kuyu Kebabı Geleneği

19.07.2026 09:52
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde, 35 yıldır süren kuyu kebabı geleneği büyük ilgi görüyor.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir asırı aşkın geçmişe sahip kuyu kebabı geleneği, baba mesleği olarak 35 yıldır sürdürülüyor. Çamurla mühürlenen özel kuyularda yaklaşık 2,5 saatte pişirilen süt kuzusu ve oğlak kebabı, ilçedeki vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlık sürecinde ilk olarak kuyu yüksek ısıya ulaştırılıyor. Özenle hazırlanan etler askılara yerleştirildikten sonra kuyuya indiriliyor. Ardından kapağı kapatılan kuyunun kenarları hava almayacak şekilde çamurla sıvanarak tamamen mühürleniyor. Yaklaşık 2 ila 2,5 saat boyunca kendi buharında pişen etler, lokum kıvamına ulaştığında kuyudan çıkarılarak sıcak şekilde servis ediliyor. İlçede bir asırı aşkın süredir yapılan ve baba mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü belirten Mehmet Güngör (40), kuyu kebabının en önemli özelliğinin doğal pişirme tekniği olduğunu söyledi. Kilosu bin 800 liradan satışa sunulan Gölhisar kuyu kebabı, Burdur'un yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçilerin de ilgisini görüyor.

"Lezzetin sırrı kuyunun içinde saklı"

Yaklaşık 35 yıldır aynı yöntemi uyguladıklarını ifade eden Güngör, "Kebabımızı yöremizde doğal ortamda beslenen süt kuzusu ve oğlaklardan hazırlıyoruz. Önce kuyumuzu iyice kızdırıyoruz. Etleri kuyuya yerleştirdikten sonra kapağını kapatıp kenarlarını özel çamurla tamamen sıvıyoruz. İçeriye hiçbir şekilde hava girmiyor. Et, yaklaşık 2 ila 2,5 saat boyunca kendi buharında ağır ağır pişiyor. Bu yöntem sayesinde hem suyunu kaybetmiyor hem de lokum gibi yumuşacık oluyor. Kuyudan çıktığı anda müşterilerimize sıcak olarak ikram ediyoruz" dedi.

"İstanbul'dan kuyu kebabı için geldi"

Lezzeti tatmak için İstanbul'dan Gölhisar'a gelen Emre Yücel ise, "Türkiye'nin birçok yerinde kebap yedim ama Gölhisar kuyu kebabının tadı bambaşka. Etin yumuşaklığı, kokusu ve lezzeti gerçekten farklı. Sadece bu kebabı yemek için İstanbul'dan geldim. Verilen emeğe fazlasıyla değiyor. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Gölhisar'da Kuyu Kebabı Geleneği - Son Dakika

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