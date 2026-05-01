Gömeç\' de bahara merhaba konseri yoğun ilgi gördü

Gömeç İlçesinde düzenlenen bahara merhaba konseri yüzlerce sanatseveri buluşturdu. Zeki Selçuk'un yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosunun seslendirdiği 24 türkü izleyenleri coşturdu.

Gömeç Belediyesinin öncülüğündeki Türk Halk Müziği Korosunun Nuri Bozyel Kültür Merkezinde düzenlediği konser yoğun ilgi gördü. Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı'nın da izlediği konserde çok sayıda izleyici türkülere eşlik etti. Yurdun değişik yörelerinden türküler seslendiren koro büyük alkış aldı. Koro Şefi Zeki Selçuk ve koro üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Melih Bağcı, şef Selçuk'a çiçek verdi. - BALIKESİR