Gömeç Nuri Bozyel Kültür Salonu Süheyl ve Behzat Uygur'la Açıldı

Kültür Sanat

Gömeç Nuri Bozyel Kültür Salonu Süheyl ve Behzat Uygur'un oyunuyla açıldı

Açılışta Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler sergiledikleri oyunlarıyla izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Gömeç Belediyesi tarafından hizmete sokulan Nuri Bozyel Kültür Merkezi'nin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Tiyatronun ünlü oyuncuları Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin hazırladıkları "Hey Gidi Günler" isimli oyunla perdelerini açan kültür merkezinin açılış töreninde; siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Gömeç'te görev yapan eski belediye başkanları, belediye meclis üyelerinin yanı sıra kalabalık bir vatandaş topluluğu ile ilçeye birçok konuda hizmet vermesiyle tanınan merhum Nuri Bozyel'in yakınları da hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde konuşan Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Nuri Bozyel Kültür Merkezi'nin ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla, çocukların etkinlikleri için kullanılacağını söyledi.

Kısa bir süre önce şampiyon olup, bir üst lige çıkan Gömeç Belediyespor takımının oyuncu ve teknik heyetine Başkan Bağcı'nın verdiği hediye vermesinin ardından sahnede açılış kurdelesi, protokol üyeleri eski belediye başkanları ve çocuklarla birlikte kesildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin sonrasında Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin "Hey Gidi Günler" adlı oyunu büyük bir beğeniyle izlendi. Oyun sonunda Uygur kardeşler Gömeçli sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Uygur kardeşler memnun

Kuliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu Behzat Uygur, Gömeç'e bir kültür salonunun açılmasını sağlayan Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı'ya teşekkür ederek, "Bu güzel ilçede bir kültür merkezinin açılması gerçekten çok anlamlı. Kış sezonunda biz buralarda oyun oynayamıyorduk. Çünkü bu bölgede yeterli kapasitede bir salon yoktu. Bir tek Balıkesir merkezde önemli kültür merkezleri var. Bu salonun Gömeç'te çok iyi hizmet vereceğini düşünüyorum. Birçok profesyonel oyuncunun kış mevsiminde burada da oyunlar sergileyebileceklerine inanıyorum. Tiyatro salonu açmanın, belediyeciliğin en önemli görevlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bunun yol yapmak kadar, belki de ondan bile daha önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü bana göre, gelecek nesillere aktarılacak tiyatro sahnelerinin çok önemli mesajlar taşıdığına her zaman inanmışımdır. Bu inancım da böylesi tiyatro sahneleri açıldıkça daima var olacaktır" dedi.

Behzat Uygur'un kendisi gibi oyuncu kardeşi Süheyl Uygur da, yeni kültür salonunu açanları tebrik etti.

Başkan Bağcı, "Güzel etkinliklere ev sahipliği yapmak istiyoruz"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı ise; Nuri Bozyel'in ismini taşıyan binanın daha önce de ilçe halkına hizmet verdiğini hatırlatarak, "Ama oturma düzeni yoktu. Sadece düğün salonu olarak kullanılıyordu. Gömeç'in büyüyen nüfusuna paralel ilçemizin böyle bir salona ihtiyacının olduğunu düşündük ve binayı hummalı çalışmalar sonucunda sadece 2 ay gibi bir sürede bu hale getirdik. Bugün açtığımız kültür salonumuzu; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarımız, vatandaşlarımız ve çocuklarımız kullanabileceklerdir. Salonumuzda güzel etkinliklere ev sahipliği yapmak istiyoruz. Hayırlı olsun." diye konuştu.