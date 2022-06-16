Gönüllü kültür elçisi öğrenciler, Karabük'ü internet üzerinden tanıtıyor - Son Dakika
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Gönüllü kültür elçisi öğrenciler, Karabük'ü internet üzerinden tanıtıyor

16.06.2022 11:05
Gönüllü kültür elçisi öğrenciler, Karabük'ü internet üzerinden tanıtıyor

Karabük'te gönüllü kültür elçisi olan lise öğrencileri, eTwinning projesi kapsamında hazırladıkları Türkçe ve İngilizce sunumlarla kentin tarihi ve kültürel değerlerini internetten tanıtarak yurt içinde ve dışında bilinirliğinin artmasına katkı sağlıyor.

Karabük'te gönüllü kültür elçisi olan lise öğrencileri, eTwinning projesi kapsamında hazırladıkları Türkçe ve İngilizce sunumlarla kentin tarihi ve kültürel değerlerini internetten tanıtarak yurt içinde ve dışında bilinirliğinin artmasına katkı sağlıyor.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, görsel sanatlar öğretmeni Hatice Çelik Doruk önderliğinde geçen yıl eylül ayında gençlerin ilgisini kültürel mirasa çekmek amacıyla hayata geçirilen projeyle kentin gönüllü kültür elçisi oldu.

Proje kapsamında kentin tarihi mekanları, yöresel yemekleri ve kıyafetleriyle ilgili araştırmalar yapan öğrenciler, Türkçe ve İngilizce sunumlar hazırladı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu yöresine ait türküler seslendirdi.

Öğrenciler, internetten yayınladıkları videolarla yurt içi ve dışında çok sayıda kişiye ulaşmayı başardı.

Proje sayesinde kültürel ve tarihi değerleri yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, Trabzon, Diyarbakır, Manisa, Afyonkarahisar, İstanbul, Isparta, Sivas ve Kayseri ile Polonya, İtalya ve Bulgaristan'dan birçok şehir hakkında da fikir sahibi oldu.

"En çok önem verdiğimiz konuların başında eğitim ve kültür geliyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, Karabük'ün eğitim, kültür, turizm ve sanayiyle ünlü bir şehir olduğunu belirterek, kendilerinin de en çok önem verdikleri konuların başında eğitim ve kültürün geldiğini söyledi.

Projenin önemine dikkati çeken Akbaş, öğrencilerin Karabük merkez ve ilçelerindeki değerleri internet üzerinden Türkiye geneli ve bazı ülkelere tanıtma fırsatı bulduğunu belirtti.

Görsel sanatlar öğretmeni Hatice Çelik Doruk da proje kapsamında gençlerin ilgisini tarihi ve kültürel değerlere çekmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Safranbolu evlerinin hiçbirinin diğerinin önünü kapatmadığına işaret eden Doruk, "Burada saygı ve hoşgörüye dikkati çekiyoruz. Cinci Han'ın tanıtımında misafirperverliğimize değiniyoruz. Projeye, Türkiye ve Avrupa'dan birçok şehir katıldı. Kültür elçileri, tarihi mekanlarda tanıtımlarla binlerce kişiye ulaştı. Öğrencilerin yaşadığı kente ait kültürel değerler hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları, aslında projeye dahil olmamızdaki en önemli etken oldu." diye konuştu.

Proje kapsamında her ay farklı bir konuyu ele aldıklarını ve tüm katılımcılarla birlikte hareket ettiklerini anlatan Doruk, şu bilgileri verdi:

"İlimizdeki tarihi mekanları, yöresel yemek ve kıyafetlerimizi, yerel şair ve türkülerimizi araştırarak Türkçe ve İngilizce sunumlar yaptık. Youtube ve sosyal medyayı etkin ve doğru bir şekilde kullanmayı başardık. Proje sayesinde öğrenciler birer kültür elçisi olarak hem kendi kültürlerini tanıdılar hem de projede yer alan Türkiye ve Avrupa'daki birçok şehir hakkında fikir edindiler. Öğrenciler projeyle arkadaş edinerek kültürel zincirin birer parçası oldu."

Öğrenci Yasemin Toprak Bilgin ise projeyle Türk kültürü ve farklı kültürleri tanıdığını dile getirdi.

Bilgin, Safranbolu'ya gelecek ziyaretçilere, sosyal medya üzerinden tanıttıkları yerleri gezmelerini tavsiye etti.

Öğrenci Sude Gün de Safranbolu'da yaşamasına rağmen ilçenin kültürünü yeterince tanımadığını söyledi.

Proje sayesinde Safranbolu'yu daha iyi tanıma fırsatı bulduğunu vurgulayan Gün, İngilizce tanıtım yaparak yabancı dilini de geliştirdiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Safranbolu, Türkiye, Karabük, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gönüllü kültür elçisi öğrenciler, Karabük'ü internet üzerinden tanıtıyor - Son Dakika

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