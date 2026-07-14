Gördes’te 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Manisa'nın Gördes ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma programında şehitler dualarla anıldı. Huzurevi Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

Gördes Huzurevi Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla aşure hayrı ve protokol yemeği programı düzenlendi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programa Gördes Kaymakamı Sercan Sakarya, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sendikalar, meslek odalarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, gazi yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda şehitler için mevlit okutulurken, 15 Temmuz şehitleri rahmet ve minnetle anıldı. Gazilere duyulan vefa bir kez daha vurgulanırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Anma programı, katılımcılara aşure ikram edilmesi ve yapılan duaların ardından sona erdi. - MANİSA