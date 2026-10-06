Gordion Vakfı Başkanı Koç, Bodrum'da antik kentin UNESCO sürecini paylaştı - Son Dakika
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Gordion Vakfı Başkanı Koç, Bodrum'da antik kentin UNESCO sürecini paylaştı

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Gordion Vakfı Başkanı Koç, Bodrum\'da antik kentin UNESCO sürecini paylaştı
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Bodrum'daki 18. Uluslararası Sarı Yaz Festivali kapsamında, Gordion Antik Kenti'nin tarihi ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kabul süreci anlatıldı. Gordion Vakfı Başkanı Kadim Koç, etkinliğin Ankara ile Bodrum arasında kültürel köprü oluşturduğunu söyledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Bodrum Sarı Yaz Festivali kapsamında, Gordion Antik Kenti ele alındı.

İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen programda, barkovizyon gösterimi eşliğinde Gordion Antik Kenti'nin tarihi, kültürel mirası ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kabul edilme süreci aktarıldı.

Gordion Vakfı Başkanı Kadim Koç, sunumunda antik kentin Anadolu tarihindeki yeri ve dünya mirası açısından önemine değinerek, UNESCO sürecinin detaylarını paylaştı.

Etkinliğin, Ankara ile Bodrum arasında kültürel köprü oluşturduğunu belirten Koç, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Festival Yönetim Kurulu Başkanı ve Hafıza Sofrası yürütücüsü Miyase Karlıova ise Bodrum'un kültürel hafızasını yaşatmayı amaçladıklarını ve festival aracılığıyla farklı kültürler arasında bağ kurmaya devam edeceklerini ifade etti.

Etkinlik kapsamında, "Gordion Düğümü: Çözen Hikayeler" başlıklı sergi de Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Genel koordinatörlüğünü Ayşe Biçer'in üstlendiği ve 45 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, bugün sona erecek.

Sergi programı kapsamında çocuk kitapları imza etkinliği ile ressam Yaşar Çallı'nın katılımıyla özel canlı performans düzenlenecek.

Festival, konser, sergi, edebiyat, gastronomi ve söyleşi programlarının yanı sıra Hafıza Sofraları ile Bodrum'un kültürel geçmişi gibi etkinliklerle 31 Ekim'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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