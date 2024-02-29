Görele'de kurtuluş destanı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Görele'de kurtuluş destanı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü

Görele\'de kurtuluş destanı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü

Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunu anlatan 'Bir Avuç Yiğidin Destanı Son Nokta' adlı tiyatro oyunu, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Görele Anadolu Lisesi öğrencilerinin rol aldığı oyunda, milli mücadele ruhu salonu dolduran izleyicilere en iyi şekilde yansıtıldı. Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, öğrencileri tebrik etti.

29.02.2024 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşundaki kahramanlıkların anlatıldığı "Bir Avuç Yiğidin Destanı Son Nokta" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Uğur Bilgi'nin yazıp yönettiği, eğitmenliğini ise Nur Tuğba Bankoğlu'nun yaptığı oyunda Görele Anadolu Lisesi öğrencileri rol aldı.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, izleyicilerin beğenisini kazandı.

Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, milli mücadele ruhunu salona en iyi şekilde yansıtan öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA

Giresun, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Görele'de kurtuluş destanı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 12:01:36. #1.12#
SON DAKİKA: Görele'de kurtuluş destanı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement