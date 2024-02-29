Görele\'de kurtuluş destanı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü

Almanya'da 24 çocuk için yılda 1,5 milyon Euro alan sahte baba

Almanya'da yaşayan Nijeryalı Jonathan A., kağıt üzerinde 24 çocuk babası olarak gözüküyor ve ayda ortalama 120 bin Euro kazanıyor. Çocukların velayetini alan Jonathan A., sadece çocuk parası ve yardımlarla yılda 1,5 milyon Euro alıyor. Ayrıca, kurduğu dolandırıcılık ağı içinde bulunan 94 kişi de yardım alıyor. Jonathan A.'nın yaşam tarzı, Gurbetçi Şaban filmine benzetiliyor.