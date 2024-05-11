Görme Engelli Çocuklarına Hem Anne Hem Baba Olan Kadın - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Görme Engelli Çocuklarına Hem Anne Hem Baba Olan Kadın

Görme Engelli Çocuklarına Hem Anne Hem Baba Olan Kadın

Adana'da 8 yıl önce eşinden ayrılan Hatice Kocatürk, doğuştan görme engelli olan 12 ve 14 yaşındaki evlatlarına hem anne hem baba oluyor. Evlatlarının bakımından eğitimine kadar her şeyi üstlenen Kocatürk, çocukları için Braille alfabesini öğrenerek onlara destek oluyor. Kocatürk, çocuklarını kimseye muhtaç etmeden büyütmeye çalıştığını belirtiyor. Görme engelli olan çocukları da annelerinin destekleriyle zorlukların üstesinden geliyor ve annelerini kahramanları olarak nitelendiriyorlar.

11.05.2024 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 8 yıl önce eşinden ayrılan Hatice Kocatürk, 12 ve 14 yaşındaki doğuştan görme engelli evlatlarına hem anne hem baba oluyor.

Evlatlarının dünyasına ışık olmaya çalışan Kocatürk, Oğuzhan ve Hira'nın bakımından eğitimine her şeylerini üstleniyor.

Çocukları için Braille alfabesi de öğrenen anne Kocatürk, AA muhabire ilk çocuğu Oğuzhan'ın (14) görme engelli olarak dünyaya geldiğini anlattı.

Daha ilk çocuğunun durumuna alışamadan kızı Hira'yı kucağına aldığını belirten anne Kocatürk, "Her gün onun gözlerinin içine baktım. Her fırsatta gözlerine bakıyordum 'Acaba bu da görme engelli mi?' diye. 1,5 aylıkken ağabeyi gibi davranmaya başladığında görme engelli olduğu ortaya çıktı. Bütün dünya benim başıma yıkıldı." dedi.

"Onları kimseye muhtaç etmeden büyütmeye çalışıyorum"

Kocatürk, eşinden 8 yıl önce ayrıldığını ve evlatlarının her şeylerini üstlendiğini dile getirdi.

Çocuklarının her koşulda yanında almaya çalıştığını belirten anne Kocatürk, "İlkokula başladıklarında çok zorlandık. Ben de onlarla beraber Braille alfabesini öğrenmek durumunda kaldım. Önceleri bu alfabeyi öğrenemeyeceğim düşüncesindeydim. Öğretmenimiz bana hangi noktanın hangi harf olduğunu yazılı olarak gönderdi, ben de evde çocuklarımın elinden tutup yazdırdım, okurken okumalarına yardımcı oldum. Hangi noktalara basacaklarını söyledim, bu şekilde bayağı zorluklar yaşadık. Onlar için kendi hayatımdan vazgeçtim. Onları kimseye muhtaç etmeden tek başıma büyütmeye çalışıyorum."

Görme engelli 12 yaşındaki Hira Yaman, annesinin desteği sayesinde eğitim hayatında karşılaştığı zorlukların üstesinden geldiğini belirterek, "Annem, tek başına bize bakmak için çok mücadeleler verdi, o bizim kahramanımız." ifadesini kullandı.

8'inci sınıf öğrencisi Oğuzhan Yaman, annesinin bir an olsun kardeşi ve kendisini yalnız bırakmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

Braille alfabesi, Hatice, Adana, Baba, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Görme Engelli Çocuklarına Hem Anne Hem Baba Olan Kadın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:42 Son 20 yılın en güçlüsü Büyük güneş patlaması ’Kuzey Işıkları’nı Türkiye’ye getirdi Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi
11:39 Cezaevindeki Engin Polat’ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı Cezaevindeki Engin Polat'ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı
10:38 Yer: Diyarbakır Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
09:27 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?
08:53 Meteoroloji 29 il için sarı alarm verdi Şırnak dışındaki tüm illerde sağanak bekleniyor Meteoroloji 29 il için sarı alarm verdi! Şırnak dışındaki tüm illerde sağanak bekleniyor
11:45 Kızılcık Şerbeti’nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o Kızılcık Şerbeti'nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o
11:24 Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet’i öldürüyordu 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet'i öldürüyordu! 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı
11:15 Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede “Yemin“ etti, hakim küplere bindi Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede "Yemin" etti, hakim küplere bindi
10:47 Mario Branco devreye girdi bile Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe’ye Mario Branco devreye girdi bile! Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe'ye
10:16 Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı Hasan Arat’ın gönlünde yatan isim belli oldu Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı? Hasan Arat'ın gönlünde yatan isim belli oldu
09:53 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı
09:39 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde
09:23 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var
09:17 Süper Lig’de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti Süper Lig'de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2024 12:25:55. #1.11#
SON DAKİKA: Görme Engelli Çocuklarına Hem Anne Hem Baba Olan Kadın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement