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Görme engelli öğrenciler karanlık dünyalarını müzikle aydınlatıyorlar - Son Dakika

Görme engelli öğrenciler karanlık dünyalarını müzikle aydınlatıyorlar

03.12.2021 11:32
Görme engelli öğrenciler karanlık dünyalarını müzikle aydınlatıyorlar

Şanlıurfa'da Haliliye Görme Engeliler İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören 22 öğrenci, seslendirdikleri türkülerle gönüllere dokunuyor.

Şanlıurfa'da Haliliye Görme Engeliler İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören 22 öğrenci, seslendirdikleri türkülerle gönüllere dokunuyor.

Okulun görsel sanatlar öğretmeni Yasemin Al ile müzik öğretmeni Erdal Çap, koro oluşturmak için müziğe meraklı, yaşları 10 ila 15 arasındaki 22 öğrenciyi bir araya getirdi.

Yaklaşık bir aylık eğitimin ardından darbuka, bağlama ve def gibi müzik aletlerini çalmayı öğrenen görme engelli öğrenciler, birbirinden güzel eserleri seslendirerek karanlık dünyalarını müzikle aydınlatıyor.

Okul Müdürü Vahdettin Dilek, AA muhabirine, görme engellilere yönelik dünya genelinde uygulanan eğitim modellerini okullarında da uygulamaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de görme engelliler konusunda model okul olabilmek için çalışma yürüttüklerini belirten Dilek, şöyle devam etti:

"Okulumuzda ilk ve ortaokulda eğitim alan 85 öğrencimiz mevcut. Onlara devletimizin sağladığı bütün imkanları sunmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz kişisel becerileri kazanırken ilgi duydukları alanlara da yönlendiriyoruz. Okulumuzun öğretmenleri Yasemin Al ile müzik öğretmeni Erdal Çap koro kurmaya karar verince biz de kendilerine destek verdik. Müzik, öğrencilerimizi çok olumlu etkiliyor. Müzikle birlikte öğrencilerin okula ilgilisi de artı. Öğrencilerimiz göremiyor fakat duyma hisleri daha çok kuvvetli bu da müziğe olan ilgilerini artırıyor. Eğitimlerini çoğu zaman müzik eşliğinde yapıyorlar."

"Öğrencilerimiz konserler vermek istiyor"

Görsel Sanatlar Öğretmeni Yasemin Al ise öğrencilerini hayata hazırlamak için bütün öğretmenlerin özveriyle çalıştığını belirtti.

Öğrencilerin görme engellerini duyma duyusuyla kapattığını anlatan Al, "Öğrencilerimiz duyma hisleri çok kuvvetli, müzik onlar için vazgeçilmez bir unsur. İstiyoruz ki çocuklarımız her daim müzikle büyüsün. Çünkü müzik ruha dokunan ahenk olduğu için çocuklar da bu alanda kendilerini ifade edebiliyor. Bunun yanında müzikle birlikte görsel sanatlar da çocukların görme engellerini kapatabiliyor. Bu da onlar için hayatın vazgeçilmez bir alanına dönüşüyor. Ailelerden talebimiz öğrencilerini sanattan uzak yetiştirmesinler. Çünkü onların ruhlarını aydınlatıyor." dedi.

Al, müzikle açtıkları bu alanı fırsata çevirdiklerini anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımız her daim sanatla iç içe yaşasın çünkü kendilerini ifade edebildikleri muhteşem bir alan. Okulumuzda yaklaşık bir ay önce kurduğumuz koromuzla öğrencilerimiz çok güzel şeyler kazandı, yeteneklerini geliştirdiler. Öğrencilerimiz kent genelinde okullarda düzenlenecek farklı etkinliklerde sahne alacak inşallah. Öğrencilerimiz çok heyecanlı. Müzik alanında kendilerini biraz daha geliştirip ülke genelinde konserler vermek istiyoruz. Biz eğitimciler de çocuklarımızın hayalleri için çaba harcıyoruz."

Müzik öğretmeni Erdal Çap ise görme engelli çocukları tanıdıkça öğretmenliği ve müziği daha da çok sevmeye başladığını belirterek "Çocukların mutlu olduğunu görmek onlardan çok beni mutlu ediyor. Benim için onların mutluluğu her şeye bedel. Çocuklar müziğe çok hevesli onlarla çok güzel işler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yakın zamanda sesimizi bütün ülkeye duyururuz." diye konuştu.

"Üzüntülerimi şarkı söyleyerek unutuyorum"

Görme engelli 15 yaşındaki Hatice Demir ise müziği çok sevdiğini, müzikle karanlık dünyasının aydınlandığını söyledi.

Hayalinin iyi bir müzik öğretmeni olmak olduğunu ifade eden Demir, "Kardeşim ve ben koroda olduğumuz için çok mutluyuz. Dünyayı görmüyoruz fakat duyuyoruz. Hayalim, ileride iyi bir müzik öğretmeni olmak. Bu hayalimi gerçekleştireceğime inanıyorum. Bazen dünyayı görmediğim için çok üzülüyorum. Üzüntümü de şarkı söyleyerek unutuyorum. Bize destek çıktıkları sürece bütün engelleri aşacağımıza inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Görme engelli 14 yaşındaki Hacer Demir de müziği çok sevdiğini, engelini müzikle unuttuğunu ifade etti.

Görme engelli Seydi Çoban da müziği çok sevdiğini dile getirerek "Müzikle hayatım değişti. Müzik benim vazgeçilmezim. Müzikle uğraştığımda görmediğimi hissetmiyorum. Evde bana sesiz ol diyorlar fakat onları dinlemiyorum. Müzikle kendimi ifade edebiliyorum. Her şeye inat müziğimden vazgeçmiyorum." ifadelerini kullandı.

Görme Engelli, Şanlıurfa, Müzik, Okul, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Görme engelli öğrenciler karanlık dünyalarını müzikle aydınlatıyorlar - Son Dakika


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