Goya Ödülleri'nde Filistin Destek Çağrısı

01.03.2026 03:20
Goya Ödülleri'nde sanatçılar, 'Soykırımı durdurun' diyerek Filistin'e destek verdi, eleştiriler yapıldı.

İspanya'nın en önemli sinema ödülleri olan Goya'nın galasında, Filistin'deki "soykırımı durdurun" çağrısında bulunuldu.

Barselona kentinde düzenlenen Goya Ödülleri galasının kırmızı halı geçişinde ABD'li aktris Susan Sarandon, İspanyol sinema yönetmeni Alauda Ruiz de Azua, İspanyol aktris Patricia Lopez Arnaiz, Alba Flores, Blanca Paloma ve galanın sunucusu aktör Luis Tosar gibi birçok ünlü isim "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun" yazıları ya da Gazze'ye destek veren sembollerin yer aldığı rozetleri taktı.

Uluslararası Goya Ödülünü alan Susan Sarandon, yaptığı konuşmada, "Dünyanın şiddet ve zulümle bu kadar kuşatıldığı şu günlerde, etrafıma bakıyorum ve Başbakanınızın (Pedro Sanchez) ve bu ülkedeki birçok sanatçının ahlaki açıdan bu kadar net bir şekilde konuştuğunu görüyorum. Bunlar bana devam etme gücü veriyor." diyerek, İspanya hükümetinin ve birçok İspanyol sanatçının Filistin'e verdiği desteğe, ABD ve İsrail'e karşı tavrına övgü yağdırdı.

Ödül töreninin sunucusu Luis Tosar da "Dünya çok çalkantılı ve onu daha da çalkantılı hale getirmeye kararlı olanlar var." diyerek, ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi.

Carlos Cuevas gibi birçok sanatçı gerek kırmızı halıda gerekse ödül töreni sırasında yaptığı konuşmalarda, kültürün tarafsız olmadığını, Gazze'den konuşmaya devam edilmesi gerektiğini belirterek, "Soykırımı durdurun." çağrısında bulundu.

Diğer yandan gala gecesine katılan Başbakan Pedro Sanchez, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını bir kez daha "uluslararası hukukun ihlali" olarak tanımladı.

Sanchez, "Elbette İran'daki bu rejimi reddediyor ve kınıyoruz, ancak aynı zamanda bu uluslararası hukuk ihlalini de kınamalıyız. Bu, bölgeye, vatandaşlarına veya dünyaya hiçbir fayda sağlamayacaktır. Gerginliğin azaltılması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesini istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.