Grammy ödüllü Black Coffee yarın İstanbul'da - Son Dakika
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Grammy ödüllü Black Coffee yarın İstanbul'da

18.06.2022 10:22
Grammy ödüllü Black Coffee yarın İstanbul'da

Afrika topraklarının dünya müzik endüstrisine son yıllarda kazandırdığı en büyük yetenek olarak adından söz ettiren Black Coffee, yarın KüçükÇiftlik Park'ta sevenleriyle buluşacak.

Afrika topraklarının dünya müzik endüstrisine son yıllarda kazandırdığı en büyük yetenek olarak adından söz ettiren Black Coffee, yarın KüçükÇiftlik Park'ta sevenleriyle buluşacak.

Elektronik müzik dünyasında bir ikon haline gelen ve egzotik melodileriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Grammy ödüllü sanatçı Black Coffee, yarın bir çok ünlü sanatçının da yer alacağı etkinlikte performans sergileyecek.

KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek etkinlikte Black Coffee'ye; ismi yıllar içerisinde Mikonos adası ile özdeşleşen, geleneksel Yunan enstrümanları ve orta doğu seslerini ustaca dizimlediği prodüksiyonlarıyla klarnet, kaval, zurna, ney ve kanunu elektronik müzik dünyasında kabul ettiren Valeron, multidisipliner yaratıcı kimliklerinin bir yansıması olarak nitelendirdikleri oluşumları; yaşamı ve içerisindeki her şeyi kolektif bir sanat yapıtına eviren düşünce yapılarıyla global bir gruba dönüşen Avangart Tabldot, Doğu topraklarından ve Afrika ritimlerinden ilham olarak istikrarlı bir şekilde üretkenliğini devam ettiren ve performanslarındaki enerjisiyle öne çıkan Mt Axel Afro genre ve etnik altyapıları farklı bir deneyim haline getirerek yılların getirdiği usta dokunuşlarıyla dinleyicilerine sunan İstanbul gece hayatının önemli prodüktör ve DJ'lerinden Cüneyt Çilingiroğlu, dünyaca bilinen saygın plak şirketlerinin birçok kez dikkatini çekerek yayınladığı prodüksiyonlarıyla yeteneğini sergilerken üst düzey dancefloor performansıyla da yakından tanınan Rancido eşlik edecek.

Generic Music ve One Colony sunumuyla yarın gerçekleşecek etkinlik saat 15.00'te Mt Axel'in performansıyla start alacak. Daha sonra sırasıyla Rancido, Avangart Tabldot ve Cüneyt Çilingiroğlu sahne alacak. Saat 21.00'de ise Black Coffee hayranlarıyla buluşacak. Etkinliğin son performansını ise saat 23.00 gibi Valeron sergileyecek.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Cüneyt Çilingiroğlu, İstanbul, Afrika, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Grammy ödüllü Black Coffee yarın İstanbul'da - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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