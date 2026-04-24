Grup Şantiye\'nin ünü yayılıyor; Antalya\'da sahne aldı

Talas Belediyesi Grup Şantiye Müzik Ekibi, HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası'nın davetiyle Antalya'da düzenlenen programda sahne alarak izleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Farklı kademelerde görev yapan belediye emekçilerinden oluşan ekip, sahnedeki performansıyla yalnızca müzik icra etmekle kalmadı; emeğin, alın terinin ve birlikteliğin güçlü hikayesini notalara döktü. Salonu dolduran davetliler, eserlere eşlik ederek bu özel anlara ortak oldu. Sanatın birleştirici gücünü sahaya taşıyan Grup Şantiye, içtenliği ve profesyonelliğiyle büyük beğeni topladı. Program boyunca yükselen alkışlar, emeğin içinden doğan ezgilerin gönüllerde nasıl karşılık bulduğunu bir kez daha gösterdi.

Başkan Yalçın'a teşekkür

Program sonunda HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkürlerini ileterek Grup Şantiye ekibinin performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arslan, grubun sendika üyesi emekçilerden oluşmasının ayrı bir değer taşıdığını özellikle vurguladı.

Cumhurbaşkanı'nın iftarındaydı

Öte yandan geçtiğimiz yıl mayıs ayında kurulan Grup Şantiye, ilk sahne deneyimini geçen yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yaşadı. Kısa sürede büyük bir gelişim gösteren ekip, Ramazan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen iftar programında da sahne alarak önemli bir başarıya imza attı.

Talas Belediyesinin kültür ve sanat alanındaki vizyonunu yansıtan bu anlamlı konser, sadece bir sahne performansı değil; emeğin, dayanışmanın ve ortak ruhun güçlü bir yansıması olarak hafızalarda yerini aldı. - KAYSERİ