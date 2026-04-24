Grup Şantiye'nin ünü yayılıyor; Antalya'da sahne aldı
Grup Şantiye'nin ünü yayılıyor; Antalya'da sahne aldı

Grup Şantiye\'nin ünü yayılıyor; Antalya\'da sahne aldı
24.04.2026 10:49  Güncelleme: 10:51
Talas Belediyesi Grup Şantiye Müzik Ekibi, HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası'nın davetiyle Antalya'da düzenlenen programda sahne alarak izleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Talas Belediyesi Grup Şantiye Müzik Ekibi, HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası'nın davetiyle Antalya'da düzenlenen programda sahne alarak izleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Farklı kademelerde görev yapan belediye emekçilerinden oluşan ekip, sahnedeki performansıyla yalnızca müzik icra etmekle kalmadı; emeğin, alın terinin ve birlikteliğin güçlü hikayesini notalara döktü. Salonu dolduran davetliler, eserlere eşlik ederek bu özel anlara ortak oldu. Sanatın birleştirici gücünü sahaya taşıyan Grup Şantiye, içtenliği ve profesyonelliğiyle büyük beğeni topladı. Program boyunca yükselen alkışlar, emeğin içinden doğan ezgilerin gönüllerde nasıl karşılık bulduğunu bir kez daha gösterdi.

Başkan Yalçın'a teşekkür

Program sonunda HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkürlerini ileterek Grup Şantiye ekibinin performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arslan, grubun sendika üyesi emekçilerden oluşmasının ayrı bir değer taşıdığını özellikle vurguladı.

Cumhurbaşkanı'nın iftarındaydı

Öte yandan geçtiğimiz yıl mayıs ayında kurulan Grup Şantiye, ilk sahne deneyimini geçen yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yaşadı. Kısa sürede büyük bir gelişim gösteren ekip, Ramazan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen iftar programında da sahne alarak önemli bir başarıya imza attı.

Talas Belediyesinin kültür ve sanat alanındaki vizyonunu yansıtan bu anlamlı konser, sadece bir sahne performansı değil; emeğin, dayanışmanın ve ortak ruhun güçlü bir yansıması olarak hafızalarda yerini aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Grup Şantiye'nin ünü yayılıyor; Antalya'da sahne aldı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı Kalbi o acıya dayanamadı Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: ’Sadece senin için... Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: 'Sadece senin için...

11:27
Netanyahu, “Yeter“ diyen Trump’ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
Netanyahu, "Yeter" diyen Trump'ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
11:09
7 yıl sonra bir ilk mi gerçekleşiyor ABD’den Putin’e G-20 daveti
7 yıl sonra bir ilk mi gerçekleşiyor? ABD'den Putin'e G-20 daveti
10:55
Polislerin maaşları değişiyor İşte ünvanlara göre yeni tablo
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
10:55
Fas’ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
10:33
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı 100 bin kişinin hayatı değişecek
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek
10:08
“Silahlara merakım yok“ diyen Mustafa Türkay Sonel’in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
"Silahlara merakım yok" diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
SON DAKİKA: Grup Şantiye'nin ünü yayılıyor; Antalya'da sahne aldı - Son Dakika
