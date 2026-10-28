GTB başkanlarından Cumhuriyetin 103. yılı kutlama mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirten GTB Başkanları, Cumhuriyetin milletimizin bağımsızlık mücadelesiyle kazanılmış en büyük değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak mesajlarında şu ifadelere yer verdi:

"103 yıl önce, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadele, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla tarihi bir dönüm noktasına ulaşmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetimiz, bir milletin bütün imkansızlıklara rağmen kendi geleceğine sahip çıkmasının, bağımsızlığından ve milli iradesinden asla vazgeçmemesinin en güçlü ifadesidir. Cumhuriyet, bizlere yalnızca özgür ve bağımsız bir vatan değil; düşüncenin, bilimin, eğitimin, üretimin ve kalkınmanın önünü açan büyük bir gelecek ufku kazandırmıştır. Bugün sahip olduğumuz her kazanımın temelinde, o günlerin fedakarlığı, milletimizin birlik ve beraberlik ruhu ve yarınlara duyduğu sarsılmaz inanç bulunmaktadır.

Bizlere düşen en önemli sorumluluk, bu büyük mirası yalnızca korumak değil, onu her alanda daha ileriye taşıyarak gelecek nesillere çok daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Çünkü Cumhuriyetin gerçek gücü, geçmişinden aldığı ilhamı geleceğin başarılarına dönüştürebilen bir milletin azminde ve kararlılığında saklıdır. Gaziantep, Milli Mücadele yıllarında sergilediği destansı direnişin ardından bugün üretimi, sanayisi, ticareti ve girişimcilik ruhuyla ülkemizin kalkınma yolculuğunda önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Bu şehrin insanları olarak bizler, ecdadımızdan devraldığımız mücadele ruhunu bugün alın terimizle, emeğimizle ve üretimimizle yaşatmanın gururunu taşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyor; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyoruz.29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."