Güllüce Köyü\'nde geleneksel yağmur duası yapıldı

Niğde merkeze bağlı Güllüce Köyü'nde geleneksel olarak düzenlenen Gülbaba Anma Etkinlikleri ve Yağmur Duası Programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Köy halkı protokol üyeleri ve vatandaşların bir araya geldiği programda konuşan Vali Vekili Soner Divli; bu tür organizasyonların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, edilen duaların kabul olmasını temenni etti. Divli; etkinliklerin ilin kültürel ve manevi değerlerinin yaşatılmasına önemli katkı sunduğunu ifade etti. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek, geleneksel buluşmaların şehir ile kırsal arasındaki bağları güçlendirdiğini söyledi.

Katılımcılar ve protokol üyeleri etkinlik kapsamında Gülbaba Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti. - NİĞDE