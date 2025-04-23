Mersin Büyükşehir Belediyesince Gülnar'da 2. Uluslararası Mersin Çocuk Festivali düzenlendi.
Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Dairesince, kent genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlik, ilçede eski otogar alanında gerçekleştirildi.
Festivalde oyunlar oynayan çocuklar, Kosova, Arnavutluk ve Ankara'dan gelen dans topluluklarının sergilediği performansları da aileleriyle izledi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Gülnar'da 2. Uluslararası Mersin Çocuk Festivali - Son Dakika
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