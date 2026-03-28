Gülnar\'da "Eller Yukarı" tiyatro oyunu sergilendi

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla "Eller Yukarı" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.
Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahnelenen oyuna ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Belediye Başkanı Fatih Önge, etkinlikte yaptığı konuşmada, kültürel etkinlikleri devam ettireceklerini kaydetti.
Etkinlik kapsamında elde edilen gelirin Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden Ünal Tuna Şen'e destek amacıyla kullanılacağı belirtildi.
