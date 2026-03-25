Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gümüşhane'de Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

25.03.2026 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiir okudu, oyunlar sergilendi.

Gümüşhane'de, Nevruz Bayramı törenle kutlandı.

Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.

Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız, Nevruz ateşi yakılmasının ardından örste demir dövdü.

Nevruzun uyanışın, yeniden doğuşun ve dirilişin sembolü olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Yıldız, herkesin Nevruz Bayramını kutladı.

Etkinlik, öğrenciler arasında çeşitli yarışmalar düzenlenmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 18:16:21. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.