Gümüşhane'de tescilli kültür varlığı sayısı yüzde 28 artışla 642'ye yükseldi - Son Dakika
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Gümüşhane'de tescilli kültür varlığı sayısı yüzde 28 artışla 642'ye yükseldi

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Gümüşhane'de koruma altındaki taşınmaz kültür varlığı sayısı, 2025 yılı sonunda bir önceki yıla göre yüzde 28 artarak 642'ye ulaştı. Tarihi ev ve konaklardaki artış yüzde 96 ile dikkat çekerken, kentteki sit alanları da 3'ten 8'e çıktı.

Gümüşhane'de koruma altındaki taşınmaz kültür varlığı sayısı 2025 yılı sonu itibarıyla 642'ye yükseldi.

TÜİK'in Kültürel Miras İstatistikleri verilerine göre kentteki tescilli kültür varlıkları bir önceki yıla göre yüzde 28 arttı. En dikkat çekici artış ise tarihi ev ve konakların da yer aldığı sivil mimarlık örneklerinde yaşandı.

Bir önceki yıl 128 olan sivil mimarlık örneği sayısı, yüzde 96 artışla 251'e yükseldi. Gümüşhane'de ayrıca 195 dinsel yapı, 135 kültürel yapı, 23 tarihi kalıntı ve 16 askeri yapı bulunuyor.

Kentte tarihi sit alanlarının sayısı 3'ten 8'e, kentsel sit alanlarının sayısı ise 1'den 2'ye çıktı.

Gümüşhane Müzesi'nin envanterinde ise 126 arkeolojik, 527 etnografik eser ve 843 sikke olmak üzere toplam bin 496 eser yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Gümüşhane'de tescilli kültür varlığı sayısı yüzde 28 artışla 642'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de tescilli kültür varlığı sayısı yüzde 28 artışla 642'ye yükseldi - Son Dakika
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