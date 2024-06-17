Gümüşhane'deki Karaca Mağarası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gümüşhane'deki Karaca Mağarası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

Gümüşhane'ye gelen yerli ve yabancı turistler, Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından biri olan Karaca Mağarası'nı ziyaret ediyor. Damla taşı oluşumlarıyla ünlü olan mağara, beyaz renkte sarkıtlar, dikitler, sütunlar, perde damla taşları ve traverten havuzlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Turistler, mağaranın doğal güzelliğini ve serin havasını hayranlıkla karşılıyor.

17.06.2024 15:37
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Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere Gümüşhane'ye gelen yerli ve yabancı turistler, Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Karaca Mağarası'nı ziyaret ediyor.

Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içindeki, damla taşı oluşumları bakımından zengin Karaca Mağarası, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kent merkezine 17 kilometre mesafede, adını bulunduğu mahalleden alan Karaca Mağarası, konuklarına içeriye ilk adımlarını attıkları andan itibaren adeta farklı bir dünyanın kapılarını açıyor.

Beyaz renkte sarkıtlar, dikitler, sütunlar, perde damla taşları, traverten havuzları ve basamaklarının yer aldığı mağara, Kurban Bayramı tatilinde de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilk tercihlerinden biri oluyor.

Erzurum'dan gelen Muhammet Furkan Topal, AA muhabirine, Karaca Mağarası'nı ilk kez ziyaret ettiğini söyledi.

"Doğa harikası" olarak nitelediği mağarayı sosyal medyada gördüğünü anlatan Topal, "Yaz mevsiminde serin olması aşırı iyi. Her yere hayranlıkla bakıyoruz. Mağaranın her yerinde fotoğraf çekmek istiyoruz." dedi.

İstanbul'dan gelen Derya Acar Yılmaz ise Karaca Mağarası'nı 10 yıl önce ziyaret ettiğini belirterek, mağaranın on yılda çok değiştiğini kaydetti.

Yılmaz, "Havası çok güzel. Doğal bir oluşum. İçerisi oldukça serin. Yaz aylarında gayet güzel gezilebilir. Tadını çıkara çıkara gezilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İranlı Rashin Mohammadi de Karaca Mağarası'nı ilk defa gezdiğini, sarkıt ve dikitlerden çok etkilendiğini vurgulayarak, "Mağara harika. Kızım da burayı ilk defa tecrübe ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gümüşhane'deki Karaca Mağarası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika

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