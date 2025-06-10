Güneş Enerjisiyle Tarımda Yenilik - Son Dakika
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Güneş Enerjisiyle Tarımda Yenilik

Güneş Enerjisiyle Tarımda Yenilik
10.06.2025 11:34
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Erzincan'da akademisyen, güneş enerjisi ile sürdürülebilir tarım projesi başlattı. 16 dekarlık alanda meyve ağaçları yetiştiriyor.

Erzincan'da atıl araziyi Kovid-19 döneminde tarıma kazandıran akademisyen, buranın sulama ve gübreleme sistemini güneş enerjisiyle çalıştırıp meyve ağaçları yetiştiriyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Kılıçgün, merkeze bağlı Binkoç köyünde 2021'de, sürdürülebilir tarım ve yenilenebilir enerji kullanımına örnek olmak için meyve bahçesi kurdu.

Arazide devlet desteğiyle güneş enerjisiyle çalışan sulama ve gübreleme sistemi oluşturan Kılıçgün, 16 dekarlık alanda başta 200 ceviz olmak üzere kayısı, vişne, çilek, elma, armut, kiraz ve üzüm gibi meyve ağaçları yetiştiriyor.

Yıllık ortalama 15 ile 20 ton arasında ceviz üretimi hedeflenen meyve bahçesinin tüm elektrik ihtiyacı, güneş enerjisinden sağlanıyor.

"Ağaçlara eşit miktarda su sağlayabildik"

Kılıçgün, AA muhabirine, projenin ilk adımı olarak uzman görüşleriyle toprak analizi, ardından arazi düzenlemesi yapıldığını söyledi.

Su kaynağı bulunmayan bölgede önce sondaj çalışması gerçekleştirildiğini, ardından sulama için gerekli elektrik enerjisinin güneş panelleriyle sağlandığını anlatan Kılıçgün, şöyle devam etti:

"Güneş panellerimiz bize çok fazla miktarda özgürlük sundu, gerek otomasyon gerekse sürdürülebilir tarım bakımından. Aynı zamanda da yenilenebilir enerji, bunun da israf olmaması bakımından bizim için en uygun ürün güneş panelleriydi. Şimdilik güneş panelleriyle başladık. İlerleyen zamanlarda bunu rüzgar enerjisiyle hibrit şekilde düşünüyoruz. Güneş panelinin buradaki avantajı, otomatik sulamada herhangi bir enerji harcamadan bütün ağaçlara eşit miktarda su sağlayabildik."

"Kendi kendimize yetmeyi seçtik"

Kılıçgün, bahçesini yaban hayvanlarından korumak için de çeşitli önlemler aldığını belirterek, "Ağaçlarımız sağlıklı. Biz memnunuz. 7 gün 24 saat takip edebiliyoruz. Gübrelememizi güneşle yapıyoruz. Burada sürdürülebilir tarımın en önemli göstergesi olarak güneşi kullandık. Sınırsız bir yenilenebilir enerji kaynağını kullandık. Kendi kendimize yetmeyi seçtik. Umarım herkes burayı görerek güneşten sonsuz şekilde faydalanır." dedi.

Kurduğu meyve bahçesiyle sürdürülebilir tarım modeli oluşturulduğunu vurgulayan Kılıçgün, şunları kaydetti:

"Buradaki temel amacımız, hem toplumumuzun bilgilenmesi hem de ülkemize katma değer yaratacak ürünlerin kazandırılması. Neden boş topraklarımızı değerlendirmeyelim? Neden daha kolay üretim yapmayalım? Neden bu üretimi yaparken cebimizden daha az para çıkmasın? Daha az gübre verelim ve topraklarımız zarar görmesin düşüncesiyle yola çıktık. Sağlıklı bir bahçe, sağlıklı bir ortam, örnek bir sistem oluşturduk ve bu sistemin devamını sağlamayı planlıyoruz."

Kılıçgün, güneş panellerinin devlet desteğiyle kurulduğunu da bildirdi.

Kaynak: AA

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