Kolombiya ve Peru'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kolombiya ve Peru'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Kolombiya ve Peru\'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Kolombiya ve Peru'da düzenlenen etkinliklerde, Ege mutfağı tanıtıldı. Türk şeflerin konuşmalarıyla misafirlere Ege mutfağına özgü lezzetler sunuldu. Peru'da düzenlenen Büyükelçilikler Fuarı'nda ise Türk mutfağı ve yemekleri hakkında bilgi verildi.

30.05.2024 03:19
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Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya ve Peru'da, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Ege mutfağının tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun'un öncülüğünde, başkentteki Club El Nogal'de gerçekleştirilen etkinlikte, misafirlere Ege mutfağına özgü çeşitli lezzetler ikram edildi.

Türk şefler Meltem Beker ve Deniz Beker, yaptıkları konuşmada, Kolombiya'da olmaktan "son derece" mutlu olduklarını belirtti.

Büyükelçi Sun'a davet için teşekkür eden şefler, Ege mutfağının geleneksel, kültürel ve tarihsel açıdan önemini misafirlerle paylaştı.

Peru'da da San Luis Belediyesince düzenlenen 2. Büyükelçilikler Fuarı'nda, Türkiye'nin Lima Büyükelçisi Serra Kaleli'nin ev sahipliğinde Türk mutfağı tanıtıldı.

Türk Mutfağı Haftası ve Türk yemekleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Kaynak: AA

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